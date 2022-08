Ten, kto kupi ten smartfon, na pewno nie przegapi dzwonka

Na pewno nieraz zdarzyło się Wam nie odebrać telefonu, bo nie słyszeliście, że dzwoni. Podobnie z pewnością niejednokrotnie nie mogliście się też przez to do kogoś dodzwonić, co jest frustrujące. Osoby, które kupią ten smartfon, nie będą miały takiego problemu.

HAMMER Iron 4 – mistrz głośności, lord wytrzymałości

Wszędzie ci królowie opłacalności, hrabiowie ceny i baronowie jakości – a co, jeżeli zależy nam głównie na tym, żeby smartfon wytrzymał obsługę w ciężkich warunkach i oferował donośny głośnik? Wtedy warto rozważyć zakup HAMMERA Iron 4.

Iron 4 to urządzenie inne od typowego smartfona i widać to od razu po spojrzeniu na niego. 5,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ (1440×720 pikseli) to wartości dziś niespotykane w sprzęcie głównego nurtu. To, że model ten nawet nie próbuje celować w wyższą półkę, wskazują jego wnętrzności: układ mobilny MediaTek Helio A22 oraz 4 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Aparaty? 13 Mpix + czujnik głębi na tyle i 5 Mpix matryca z przodu. „Szału bez” – jak mówią niektórzy, ale w końcu nie to jest najważniejsze w Iron 4.

Źródło: mPTech

O tym, dla jakich ludzi został stworzony HAMMER Iron 4, świadczy obudowa. Dodatkowe bródki i gumowane plastiki mają chronić przed znacznymi uszkodzeniami urządzenia podczas upadku. Oprócz zaliczenia pozytywnie testów z upadkiem z wysokości 120 centymetrów, obudowa może pochwalić się pełną pyłoszczelnością i odpornością na strumień wody pod mocnym ciśnieniem, co potwierdza otrzymany certyfikat IP69.

Najciekawiej jednak prezentują się głośniki. Zestaw stereo przy maksymalnej głośności potrafi osiągnąć 94 decybele podczas pracy. Ktoś, komu kupicie taki smartfon, z pewnością już nie będzie mógł się wykręcić, że „nie usłyszał dzwonka”. Ponadto Iron 4 może pochwalić się akumulatorem o pojemności 5180 mAh, gniazdem słuchawkowym 3,5mm, dual SIM, NFC oraz najnowszym Androidem 12.

Źródło: mPTech

Ile kosztuje ten smartfon i gdzie go można już kupić? (cena, dostępność)

Nowy Iron 4 jest już dostępny w Polsce w sugerowanej cenie 899 złotych. Można go już kupić m.in. za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego firmy mPTech w tylko jednej wersji kolorystycznej (widocznej na załączonych powyżej grafikach).