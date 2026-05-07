smartwatch Huawei Watch Fit 5 Pro
Huawei Watch Fit 5 Pro (źródło: Huawei)
Nowe smartwatche Huawei w Polsce. Jest promocja na start

Wojciech Kulik·
W kwietniu 2026 roku zaprezentowane zostały smartwatche Huawei Watch Fit 5 oraz Huawei Watch Fit 5 Pro. Dzisiaj oficjalnie trafiły one do sprzedaży w Polsce. Na dobry początek przygotowano ofertę specjalną, dzięki której można zaoszczędzić sporo pieniędzy. Zerknijmy więc, ile kosztują te zegarki i co oferują w zamian.

Ile kosztują smartwatche Huawei Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro w Polsce? Szczegóły oferty promocyjnej

Regularne ceny nowych smartwatchy w Polsce przedstawiają się następująco:

  • Huawei Watch Fit 5 – 799 złotych,
  • Huawei Watch Fit 5 Pro – 1149 złotych.

W porównaniu do poprzedniej generacji model podstawowy jest droższy o 100 złotych, za to wariant Pro potaniał o pięć dyszek.

Jak zwykle firma Huawei przygotowała również specjalną ofertę promocyjną, z której można skorzystać od 7 maja do 21 czerwca 2026 roku. Po pierwsze: oba zegarki będą w tym czasie przecenione o 200 złotych, zatem Huawei Watch Fit 5 kupimy za 599 złotych, a Huawei Watch Fit 5 Pro za 949 złotych.

Po drugie: producent dorzuca w prezencie subskrypcję Huawei Health+ na próbę. To pakiet, który oferuje dostęp do zestawów ćwiczeń przygotowanych przez uznanych ekspertów, planu utrzymania formy, rozszerzonej funkcji medytacji i ponad 170 utworów relaksacyjnych. Nabywcy modelu podstawowego otrzymają go na miesiąc, a osoby, które zdecydują się na wariant Pro – na trzy miesiące. Normalnie zaś jego cena wynosi 34,99 złotych miesięcznie.

Czy to już wszystko? Cóż, to zależy. Jeśli kupujesz w marketach, to tak. Jeśli jednak postawisz na zakup w oficjalnym sklepie Huawei, możesz jeszcze liczyć na opcję 20 rat 0% (RRSO 0%), darmową dostawę i rabat w wysokości 50 złotych za zapisanie się do newslettera. Do tego studenci mogą otrzymać jeszcze 15% rabatu, a nabywcy srebrno-zielonej wersji modelu Huawei Watch Fit 5 – dodatkowy pasek nylonowy w prezencie.

Seria Huawei Watch Fit 5 w komplecie (źródło: Huawei)

Co oferują smartwatche Huawei Watch Fit 5 i Huawei Watch Fit 5 Pro?

Wiemy już, ile kosztują, to teraz zestawmy to z tym, co mają do zaoferowania. Na dobry początek proponuję rzucić okiem na tabelkę z podsumowaniem najważniejszych danych technicznych jednego i drugiego modelu:

Huawei Watch Fit 5Huawei Watch Fit 5 Pro
Wyświetlacz1,82 cala,
AMOLED,
60 Hz,
480×408 pikseli,
jasność do 2500 nitów		1,92 cala,
AMOLED,
1-60 Hz,
480×408 pikseli,
jasność do 3000 nitów
Wymiary42,9 × 38,2 × 9,5 mm44,5 × 40,8 × 9,5 mm
Waga27 g30,4 g
Rozmiar nadgarstka120-190 mm (fioletowy);
130-210 mm (pozostałe)		13-210 mm
Paskinylonowy (zielono-szary);
fluoroelastomerowy (pozostałe)		nylonowy (pomarańczowy);
fluoroelastomerowy (pozostałe)
OdpornośćIP6X, 5ATMIP6X, 5ATM + możliwość nurkowania do 40 m
Czujnikiakcelerometr, żyroskop, magnetometr, światła, optyczny pulsometr, barometr, termometrakcelerometr, żyroskop, magnetometr, światła, optyczny pulsometr, EKG, barometr, termometr, głębokościomierz
BluetoothBluetooth 6.0Bluetooth 6.0
NFCtak + płatności Curvetak + płatności Curve
GPSwbudowany (L1 + L5) oraz GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICwbudowany (L1 + L5) oraz GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Głośnik i mikrofontaktak
Czas pracy7-10 dni (4 dni z AoD)7-10 dni (4 dni z AoD)
Czas ładowania75 minut60 minut

Jak więc widać, oba zegarki są naprawdę nieźle wyposażone i dobrze powinny sprawdzać się zarówno podczas treningów, jak i w najróżniejszych sytuacjach codziennych.

Wyświetlą powiadomienia, pozwolą pisać wiadomości i rozmawiać głosowo (przez Bluetooth), a do tego będą monitorować zdrowie i aktywność, wykorzystując zaawansowane czujniki i wbudowany GPS. Sterowanie odtwarzaczem muzycznym, płatności zbliżeniowe w systemie Curve Pay (obsługiwanym przez zegarki Huawei od tego roku) oraz ćwiczenia medytacyjne i oddechowe stanowią dopełnienie całości.

Huawei Watch Fit 5 Pro (źródło: Huawei)

Zegarek poprzedniej generacji, Huawei Watch Fit 4, zrobił na mnie duże wrażenie, a Piątka wydaje się jego godnym następcą. Trudno doszukać się rewolucyjnych zmian, ale jest parę ciekawostek, jak chociażby funkcja minitrenignów z pandą zachęcającą do rozruszania się. Do tego dochodzi wyższa jasność ekranu, nowszy moduł Bluetooth i ulepszony monitor snu (TruSleep 5.0).

Huawei Watch Fit 5 (źródło: Huawei)

Mam już Huawei Watch Fit 5 – test trwa w najlepsze

Zresztą o tym, jaki faktycznie jest Huawei Watch Fit 5, przekonuję się już od kilku dni. Jest jeszcze za wcześnie, by dzielić się opinią, ale już teraz mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Zegarek jest wygodny, wyświetlacz – rewelacyjny, do funkcjonalności też trudno mieć zastrzeżenia, a i płynność działania stoi na bardzo wysokim poziomie.

Huawei Watch Fit 5 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Pełna recenzja tego modelu pojawi się jeszcze w maju. Równocześnie Kasia testuje Huawei Watch Fit 5 Pro, więc możesz się spodziewać również tekstu na jego temat – i to jeszcze dziś :)

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

