Xiaomi wchodzi na nowy rynek. Ryzykowny pomysł

Xiaomi ma ogromne plany, aby rozwinąć swoje skrzydła w nowej dziedzinie. Wkrótce wystartuje z masową produkcją intrygujących urządzeń.

Xiaomi spróbuje swoich sił w nowej dziedzinie

Kilka dni temu przedstawiliśmy poglądy Li Chao – rzecznika Narodowej Komisji Rozwoju i Reform w Chinach. Przedstawiciel tamtejszego rządu wyraził zaniepokojenie, że bańka w branży AI jest bliska pęknięcia, a także ostrzegł przedsiębiorstwa przed tworzącą się bańką spekulacyjną w dziedzinie robotów.

To jednak zdaje się nie być problemem dla ogromnych firm takich jak Xiaomi. Prezes chińskiej marki – Lei Jun – w wywiadzie dla Beijing Daily Lei zdradził, że roboty humanoidalne odegrają kluczową rolę w transformacji w różnych sektorach przemysłu. Swój udział ma również sztuczna inteligencja.

Lei Jun jako przykład użyteczności AI podał fabrykę samochodów elektrycznych. Technologia ta w połączeniu z systemem rentgenowskim pozwala na 10-krotnie szybsze i 5-krotnie dokładniejsze sprawdzenie komponentów odlewanych ciśnieniowo w porównaniu do tradycyjnej, ręcznej inspekcji. Według prezesa Xiaomi to przedsmak tego, co AI może wnieść do procesów produkcyjnych. Jednocześnie przedstawiciel podkreślił, że transformacja nie jest możliwa w pojedynkę, a opiera się na partnerstwie i zaawansowanych ekosystemach.

Xiaomi będzie masowo produkowało roboty humanoidalne

Prezes Xiaomi zdradził też, że chińska firma ma w planach w ciągu pięciu najbliższych lat wystartować z produkcją robotów humanoidalnych na dużą skalę. Początkowo maszyny odciążą (a raczej zastąpią) „ludzkich” pracowników na liniach montażowych. Według Lei Jun z czasem rynek humanoidów urośnie, a także postawione będą wobec nich jeszcze wyższe wymagania. Gizmochina wspomina, że Xiaomi już od kilku lat rozwija się w dziedzinie robotyki. Chińska marka 3 lata temu zaprezentowała prototyp swojego humanoida Xiaomi CyberOne.

Lei Jun – prezes Xiaomi (źródło: Gizmochina)

Jednocześnie warto podkreślić, że roboty mogą służyć już w naszych domach. Pod koniec listopada 2025 roku x-kom wprowadził do sprzedaży kilka humanoidów oraz robotycznych psów. Podobne działania odnotowaliśmy też w Komputroniku, gdzie ceny za mechaniczne psy startują od 12 tysięcy złotych, a humanoidów od 46 tysięcy złotych (ostatnie dwa to linki afiliacyjne).