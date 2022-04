Mimo że za oknem wiosna nie pokazuje się od najpiękniejszej strony, operatorzy jeden za drugim ogłaszają wiosenne promocje. Teraz zrobiło to również T-Mobile, które poinformowało właśnie, że będzie dawać klientom drugi smartfon w prezencie. Do wyboru są dwa zestawy urządzeń.

Reklama

T-Mobile daje drugi smartfon za darmo

Zanim przejdziemy do konkretów, warto przy okazji przypomnieć, że klienci, którzy zdecydują się kupić starter T-Mobile na kartę w sklepie Żabka, otrzymają w prezencie voucher na hot-doga. Co warto podkreślić, do wyboru jest klasyczny (mały) lub duży, który standardowo kosztuje więcej niż starter za 5 złotych – można więc być nawet kilka złotych do przodu. Ta promocja się opłaca!

Oferta z drugim smartfonem w prezencie jest natomiast dostępna wyłącznie dla klientów, którzy zdecydują się na abonament. Promocja dotyczy taryf „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana” za – odpowiednio – 65 złotych i 85 złotych miesięcznie. Obie zapewniają nielimitowane rozmowy oraz SMS-y i MMS-y, a także internet bez limitu danych – w opcji „L Nielimitowana” bez ograniczenia prędkości, zaś w „M Nielimitowana” maksymalnie do 30 Mbit/s.

Ponadto w obu taryfach klient dostaje dostęp do usługi Rozrywka Uwolniona przez sześć lub nawet dwanaście miesięcy. Pozwala ona korzystać z popularnych serwisów streamingowych bez dodatkowych opłat (w trakcie okresu promocyjnego – później kosztuje 20 złotych za miesiąc). Dodatkowo operator zapewnia zniżkę na smartfon – do 200 lub nawet 300 złotych.

Czas na najważniejsze, bo wciąż czeka na Was informacja, jakie urządzenia obejmuje niniejsza oferta. Operator przygotował dwa zestawy dla fanów różnych marek. W skład pierwszego wchodzi Samsung Galaxy S21 FE 5G (8 GB/128 GB) oraz Samsung Galaxy A13 (4 GB/64 GB), natomiast drugi to Xiaomi 12 (8 GB/256 GB) + Redmi 9AT. W obu przypadkach jest to zatem połączenie topowego modelu i budżetowca – T-Mobile mówi, że to, do czego przyda się drugi telefon, zależy już tylko od klientów, bo może on być zarówno wykorzystywany do celów służbowych, jak i stać się prezentem dla bliskiej osoby.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Oferta dostępna jest do 13 kwietnia 2022 roku m.in. na stronie T-Mobile. Znajdziecie na niej też promocję na Galaxy Z Flip 3 5G za 3799 złotych.