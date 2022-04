Kup starter T-Mobile w Żabce i zgarnij hot-doga gratis!

T-Mobile łączy siły ze sklepami Żabka, by zaspokoić potrzeby wszystkich głodomorów – zarówno pod kątem dostępu do sieci, jak i burczących brzuszków. Wyjątkowa oferta sprawi, że klientom sklepu nie zabraknie ani gigabajtów, ani hot-dogów.

Reklama

T-Mobile daje 1200 GB?

1200 gigabajtów w ciągu roku – dokładnie taki pakiet transferu danych, T-Mobile rozdaje w swojej najnowszej promocji. Oczywiście, kluczem jest tutaj sformułowanie w ciągu roku. Magentowy operator nie rozdaje bowiem tych wszystkich paczek danych od razu, oferując je w dość hojnych i przemyślanych pakietach.

Po aktywacji karty startowej, wystarczy doładować konto i włączyć jedną z ofert Bez limitów: „Bez limitu L” za 30 zł lub „Bez Limitu L+UA” za 35 zł, bądź też „Bez limitu XL” za 39 zł, a następnie zlecić aktywację promocji „Rok Internetu za darmo” w aplikacji Mój T-Mobile. Pełne informacje na temat ofert T-Mobile na kartę, a także regulaminy usług promocyjnych znajdziecie na stronie operatora.

Aktywacja tej promocji, uruchomi pierwszy pakiet 100 GB. Następny z nich aktywuje się w dniu odnowienia wybranej wcześniej usługi. Oznacza to, żeby otrzymać obiecane 1200 GB na rok, zobowiązani zostaniecie do utrzymania subskrypcji za minimum 30 złotych. Nie wygląda to już tak kolorowo, prawda?

Bezpłatny hot-dog

Co jednak wydaje się uczciwszą ofertą, to obiecany hot-dog za zakup dowolnego startera T-Mobile. Wraz z opłaceniem nowej karty SIM, zostaje wydrukowany bon pozwalający odebrać hot-doga w dowolnym formacie, nawet w powiększonej wersji.

Jeśli miałbym coś tutaj polecić, to w mojej opinii sos tysiąca wysp zawsze pozostanie świetnym wyborem. Serwowany przez Żabkę ketchup Heinz wypadł z uwielbienia moich kubków smakowych, dlatego nie jestem jego największym fanem. Drobna uwaga – uważajcie na sos Firecracker. Wbrew początkowej barwie, to nie jest słodki sos barbecue. Przekonałem się o tym, przepalony wyrzucając bułkę z parówką do kosza.

Pomijając żarty, ma to sens jeśli rzeczywiście potrzebujecie nowego starteru od T-Mobile. W przeciwnym razie, warto kupić hot-doga bez promocji. Albo zrobić je samodzielnie w domu, z większą liczbą dodatków. Prażona cebulka, pomidory i ogórki bądź jakakolwiek suróweczka. I to wszystko polane Waszym ulubionym sosem. Gdy przygotujecie kilka sztuk, wyjdzie z pewnością taniej i smaczniej!