Kolejny producent usunął ładowarkę z pudełka

Ładowarka to już nieoczywisty element zestawu sprzedażowego. Coraz więcej smartfonów i tabletów jest sprzedawanych bez zasilacza w pakiecie. Kolejny producent ogłosił, że również nie będzie go dodawał. Jednocześnie stara się wytłumaczyć, dlaczego zdecydował się na taki krok.

Ładowarka coraz rzadziej wchodzi w skład zestawu sprzedażowego

To nie Apple jako pierwsze zaczęło sprzedawać iPhone’y bez ładowarki w zestawie – z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia już w przypadku Motoroli Moto G, która zadebiutowała w listopadzie 2013 roku. Wówczas tłumaczono to koniecznością oszczędności, aby smartfon mógł być sprzedawany w tak przystępnej cenie, choć jednocześnie producent (wtedy jeszcze Google) mówił, że przy okazji wpłynie to również pozytywnie na środowisko naturalne.

Dziś jedynym argumentem, mającym usprawiedliwić brak ładowarki w zestawie, jest właśnie ochrona środowiska. Dzięki usunięciu zasilacza można zmniejszyć rozmiar pudełka. To z kolei pozwala zmieścić więcej opakowań na jednej palecie i za jednym razem przetransportować większą ilość urządzeń (często kilka tysięcy kilometrów na drugi koniec świata). Ponadto część użytkowników i tak nie korzysta z nowego zasilacza, tylko cały czas ładuje tym, którego używała do tej pory.

fot. Stanley Ng / Pexels

A przynajmniej tak to wygląda w teorii, ponieważ w praktyce wiele osób i tak musi kupić ładowarkę, bo albo sprzedało stary model wraz z zasilaczem, albo kupiło smartfon innej marki (lub nawet tej samej), który obsługuje zupełnie inne standardy superszybkiego ładowania i by z nich korzystać, potrzebna jest najlepiej markowa ładowarka.

Jedynym rozwiązaniem tej – na razie patowej – sytuacji jest standaryzacja technologii szybkiego ładowania. Szkopuł w tym, że w ujęciu globalnym raczej nie ma na to realnych szans, a na pewno potrzebna by była wola wszystkich producentów. Nie pomaga też fakt, że nawet jeden producent potrafi stosować kilka standardów, bo jeden model z jego oferty ładuje się maksymalnie z mocą 18 watów, inny kilkudziesięciu, a jeszcze inny nawet ponad stu. Komisja Europejska planuje uregulować tę kwestię (w tym ładowania indukcyjnego), a przy okazji zmusić wszystkich producentów do usunięcia ładowarki z zestawu sprzedażowego.

Ładowarka zniknęła z pudełka smartfona kolejnej marki

Apple usunęło ładowarkę z pudełek wszystkich iPhone’ów, podczas gdy Samsung początkowo tylko w przypadku flagowców z serii Galaxy S. Aktualnie zasilacz znika jednak również z pudełek tańszych urządzeń z linii Galaxy A i Galaxy M. Teraz dowiedzieliśmy się, że ładowarka nie będzie dodawana przez realme do nowego modelu realme narzo 50A Prime.

narzo 50A Prime (źródło: realme)

Jest to pierwszy smartfon tej marki, który zostanie dostarczony do klientów bez ładowarki. Madhav Sheth, VP realme i President realme International Business Group, powiedział ostatnio wywiadzie, że:

Podjęliśmy inicjatywę, żeby skupić się na zrównoważonym rozwoju, a także staramy się, aby osiągnąć założone cele, w tym zerową emisję netto dwutlenku węgla do 2025 roku.

Słowa bez czynów są jednak bezwartościowe, dlatego realme postanowiło zacząć działać w tym kierunku jak najszybciej i właśnie z tego powodu postanowiło nie dodawać ładowarki do realme narzo 50A Prime. Producent zdaje sobie sprawę, że klienci mogą nie przyklasnąć tej decyzji, ale pyta:

Czy kiedykolwiek sprawdziłeś, ile 10 W ładowarek masz w domu? Nikt z nas nie zawraca sobie głowy, żeby to zrobić, a na pewno jest mnóstwo takich zasilaczy na całym świecie.

Tutaj trzeba się zgodzić – duża część osób z pewnością ma w domu ładowarkę o takiej mocy, dlatego jej brak nie powinien być odczuwalny dla przynajmniej jakiejś części klientów. Jednocześnie realme wprost mówi, że brak ładowarki w zestawie pozwolił wprowadzić więcej ulepszeń w urządzeniu.

Na tę chwilę producent utrzymuje, że pozostałe urządzenia marki nie będą sprzedawane bez ładowarki. To się jednak może w przyszłości zmienić, ale tymczasem realme informuje, że to jego mały wkład w zrównoważone środowisko i nawet małe, ale rzeczywiste zmiany mogą mieć wpływ na uratowanie planety.