Ten czytnik pomoże Wam rozpocząć przygodę z e-bookami

Dzisiejsze czytniki e-booków nie przypominają produktów sprzed kilku lat. Wraz z rozwojem kolorowych wyświetlaczy e-ink i dodawanych funkcji, rosła też cena urządzeń. PocketBook Basic Lux 3 chce być sprzętem, na który nie wydamy dużej sumy, a który przekona nas do lektur serwowanych cyfrowo.

PocketBook Basic Lux 3 – twój pierwszy czytnik cyfrowych książek

Nowej konstrukcji bliżej do obecnie dostępnego PocketBook Touch Lux 5, aniżeli do swojego poprzednika. Seria Basic Lux wciąż pozbawiona jest ekranu dotykowego, jednak nowa konstrukcja, opatrzona numerkiem „3” otrzyma nową funkcję uprzyjemniającą obcowanie z urządzeniem.

Nowinką technologiczną w serii Basic Lux jest podświetlenie SMARTlight. Z pomocą tego rozwiązania użytkownik nie tylko dostosuje jasność ekranu, ale również dobierze temperaturę barwową światła do swoich potrzeb. Specyfikacja PocketBook Basic Lux 3 to w porównaniu do poprzednika klasyczne „więcej oraz lepiej”. Podwojona ilość RAM-u do 512 MB oraz zamiana jednordzeniowego procesora na układ dwurdzeniowy odczuwalnie poprawi wydajność urządzenia oraz płynność działania oprogramowania.

Reszta parametrów to standard w tej kategorii cenowej. Sprzęt wyposażono w wyświetlacz E Ink Carta o wielkości 6 cali i rozdzielczości 758 x 1024 pikseli. Słowem – „nie za duży, nie za mały”. PocketBook Basic Lux 3 obsługuje 23 formaty, więc o konwertowanie dokumentów, książek czy komiksów nie powinniśmy się martwić.

Urządzenie korzysta również z dobrodziejstwa modułu Wi-Fi. Za pomocą usługi PocketBook Cloud zsynchronizujemy całą bibliotekę pomiędzy czytnikiem a naszym smartfonem, tabletem lub laptopem. Funkcja Send-to-PocketBook i Dropbox PocketBook umożliwiają szybkie pobieranie aktualizacji i przenoszenie e-booków do czytnika. Miejscem również nie musimy się przejmować. 8 GB pamięci wewnętrznej plus możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD pomieści tysiące pozycji w cyfrowej biblioteczce.

PocketBook Basic Lux 3 ze swoją niską masą 155 gramów nie powinien zbytnio obciążyć naszej torebki lub plecaka. Sprzęt będzie dostępny wyłącznie w kolorze czarnym. Urządzenie trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku tygodni. Cena sugerowana przez producenta to 499 złotych.