Vectra na celowniku UOKiK za podwyższanie opłat za usługi w trakcie umowy

UOKiK rozpoczął postępowanie w sprawie Vectry, która w nieprawidłowy sposób wprowadzała zmiany w umowach, podwyższając opłaty za dostarczanie przez siebie usługi. Jeżeli urząd wykaże wspomniane nieprawidłowości, na operatora może zostać nałożona wysoka kara.

Dodamy sobie zapis, co nam zrobicie?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie dotyczące jednostronnej zmiany warunków umów dokonywanej przez operatora telewizji kablowej i dostawcy internetu Vectra. Jak podaje Tomasz Chróstny, umowy, które klienci zawierali z usługodawcą, pierwotnie nie posiadały klauzul modyfikacyjnych, będących podstawą wprowadzania takich zmian.

Wspomniany zapis w umowie określa bowiem, w jakich okolicznościach jej warunki mogą ulec zmianie, na przykład kiedy opłata za usługi może zostać podwyższona. UOKiK podaje, że niejednokrotnie przedsiębiorcy wprowadzali modyfikacje w oparciu o wadliwe klauzule lub nawet pomimo ich braku.

Abonenci Vectry dostali jakiś czas temu listy informujące o dodaniu przez operatora zapisu w umowie, na podstawie którego może on podwyższać wysokość ich abonamentu raz w roku. Już wtedy UOKiK podjął pierwsze działania i wystąpił do operatora z tzw. wezwaniem miękkim.

Wezwał w nim spółkę do wycofania się z zapowiedzianych zmian, dzięki czemu omawiane postępowanie przeciwko niej nie zostałoby w ogóle wszczęte. Vectra nie odniosła się jednak do tego wezwania i po kilku miesiącach wprowadziła, zgodnie z przesłanym do abonentów pismem, podwyżki cen usług.

W podejmowanych przez nas na rynku interwencjach wielokrotnie wskazywaliśmy, że zmiana istotnych warunków trwającej umowy, a do takich bez wątpienia zalicza się cenę usługi, może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa to wyraźnie przewiduje. Temu służą właśnie klauzule modyfikacyjne, dzięki którym konsument zawierając umowę dysponuje informacją w jakich konkretnie sytuacjach może wystąpić modyfikacja warunków świadczonej usługi, w tym jej ceny. Nie można jednak takich postanowień wprowadzać jednostronnie, to jest z pozycji silniejszej strony jaką jest przedsiębiorca. Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Klienci zapłacili 5 złotych, Vectra sporo więcej

Klienci Vectry zostali poinformowani o zwiększeniu kwoty abonamentu o 5 złotych. W skali roku przekłada się to już na 60 złotych, a to dla wielu osób znacząca kwota w domowym budżecie. I to właśnie chęć wyciśnięcia z klientów kilkudziesięciu złotych więcej spowodowała wszczęcie postępowania administracyjnego przeciwko operatorowi.

Vectra może za to słono zapłacić – jeżeli UOKiK wykaże naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, spółce grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Oprócz tego może zostać wydany nakaz zaniechania praktyki podwyższania cen w oparciu o wprowadzoną w niewłaściwy sposób klauzulę, a także usunięcie skutków tych zmian.