Relicta do pobrania za darmo!

Kolejny tydzień, kolejna gra do odebrania za darmo w Epic Games Store. Tym razem udostępniono Relicta – nieźle ocenianą grę logiczną w stylu science-fiction. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto dodać ten tytuł do biblioteki już teraz.

Relicta w Epic Games Store za darmo

To już w zasadzie cotygodniowa tradycja, tak samo jak niedzielna Familiada czy skoki narciarskie. Epic Games Store od przeszło dwóch lat bombarduje nas kolejnymi darmowymi grami, które ogromna rzesza graczy z ochotą przypisuje do swoich kont. Tym razem padło na Relicta, tytuł dość świeży, bo wydany w 2020 roku. Na przypisanie gry macie czas do 27 stycznia do godziny 17:00.

Spokojnie, tym razem raczej serwery Epica nie ulegną oblężeniu, jak pod koniec ubiegłego roku, gdy serwowano za darmo takie hity jak trylogia Tomb Raidera. Relicta to tytuł niewielki i stworzony na bazie skromnego budżetu. Tym niemniej zbiera świetne oceny, a kreatywne podejście twórców do budowania rozgrywki powinno zagwarantować Wam świetną zabawę na długie godziny.

W przyszłym tygodniu czeka nas do odebrania zupełnie inne produkcja – Daemon X Machina, czyli futurystyczna gra akcji, o której dwa lata temu było całkiem głośno. Gdy za tydzień zegar wybije godzinę 17:00, z pewnością Was o kolejnej promocji poinformujemy.

Relicta – kilka słów o grze

Jak już wspomniałem Relicta to gra logiczna typu indie, której akcja rozgrywa się gdzieś na bezkresnych połaciach Księżyca. Wcielamy się w postać pewnej pani profesor, która – by ratować życie córki – musi rozwikłać zagadkę tajemniczej anomalii.

Podczas zabawy eksplorujemy lokacje, rozwiązujemy zagadki i bawimy się fizyką. Całość podano w przyzwoitej, trójwymiarowej oprawie graficznej. Gra trafiła na PC oraz konsole XONE, PS4 i Switch.