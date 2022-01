Już niebawem globalna premiera Redmi Note 11. Kiedy w Polsce?

Smartfony z serii Redmi Note 11 nie trafiły jeszcze do Polski ani na rynki poza Chinami. Wielkimi krokami zbliża się jednak data globalnej premiery tych urządzeń, a także wprowadzenie ich do sprzedaży w naszym kraju.

Redmi Note 11 w Polsce – kiedy?

Pierwsze smartfony Redmi Note 11 zadebiutowały 28 października 2021 roku w Chinach. Te średniopółkowe urządzenia zyskają swoje odpowiedniki do sprzedaży na globalnych rynkach już 26 stycznia 2022 roku. O godzinie 13 czasu polskiego rozpocznie się konferencja, na której poznamy przedstawicieli tej rodziny, dostępnych w naszej części świata oraz ich sugerowane ceny.

źródło: Xiaomi

Jednak debiut wersji globalnej Redmi Note 11 to jedno, ale wprowadzenie modeli do sprzedaży w Polsce to co innego. Nasi koledzy z AntyWeb dotarli do nieoficjalnych informacji dotyczących polskiej premiery tych smartfonów. Zgodnie z ich źródłami, telefony będą dostępne u nas od 8 lutego, czyli niespełna dwa tygodnie po europejskiej prezentacji.

Niejasności względem specyfikacji

Trudno stwierdzić, jakie wersje Redmi Note 11 będą dostępne globalnie, a zatem i w Polsce. Wiadomo, że skorzystają one z procesorów Qualcomm Snapdragon, podczas gdy wszyscy „starsi bracia” działają na układach MediaTeka. Z pewnością pojawią się wersje z modemem 5G, ale też 4G. Na przykład Redmi Note 11 4G ma ponoć startować z poziomu 250 euro za sztukę.

Redmi ma także zmienić nieco wygląd swoich smartfonów względem wersji zaprezentowanych w Chinach. Jeśli tak, to podczas premiery czeka nas mała niespodzianka, bo w tym momencie trudno nam wyobrazić sobie, jakie modyfikacje dotkną podstawowe modele. Wiadomo jednak, że wyższe opcje Redmi Note 11 Pro zyskają nieco odmienioną wyspę z aparatami.

Redmi Note 11 Pro (źródło: MySmartPrice)

Z pewnością wielu rzeczy dowiemy się już za kilka dni. Z kolei na polskie ceny przyjdzie nam zaczekać jeszcze parę tygodni. Cierpliwość jest wskazana.