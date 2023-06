Ubisoft+ to usługa abonamentowa, dzięki której można ogrywać gry tej firmy. W gruncie rzeczy jest to dość podobne do Xbox Game Pass czy PlayStation Plus. Teraz Ubisoft+ będzie można przetestować za darmo przez 7 dni!

Ubisoft+ za darmo na 7 dni

W dobie rosnących cen i coraz większej liczby abonamentów niełatwo jest wcisnąć kolejne usługi do swojego domowego budżetu. Szczególnie gdy opłacamy już np. Xbox Game Passa czy PlayStation Plus i nie wiemy, czy kolejna usługa się nam przyda i czy warto ją wykupić. Teraz Ubisoft+ jest dostępny na 7 dni za darmo – właśnie po to, aby móc go przetestować przed ewentualnym kupnem.

Wypróbuj Ubisoft+ za darmo (źródło: Ubisoft.com)

Jest to abonament dość podobny do tego od Xboxa czy PlayStation. W zamian za miesięczną bądź roczną opłatę uzyskujemy dostęp do gier Ubisoftu. Trial subskrypcji wymaga jednak podpięcia karty kredytowej, więc jeżeli nie chce się przedłużać usługi, to w ciągu 7 dni trzeba ją odpiąć. W akcji można wziąć udział do 21 czerwca do godziny 15:00. Po upływie 7 dni z karty zostanie pobrane 59,90 złotych za PC Access lub 69,90 złotych za Multi Access (ten pozwala na granie na Xbox One oraz Xbox Series X|S).

Czy warto zainteresować się Ubisoft+?

W abonamencie Ubisoft+ jest wiele ciekawych gier od tej firmy. Mowa tutaj np. o Assassin’s Creed Valhalla, The Settlers, Ghost Recon czy Far Cry. Można ograć zarówno najnowsze części, jak wspomnianą Valhallę czy Breakpointa, jak i te nieco starsze gry w stylu Anno 1800, The Crew 2 czy For Honor.

Na swojej oficjalnej stronie francuska firma informuje także, że do abonamentu wkrótce ma trafić Assassin’s Creed Mirage. To na pewno jest ciekawa informacja i kolejna wartość dodana dla tej usługi. W końcu, zamiast kupować grę za ponad 300 złotych, będzie ją można sprawdzić w ramach abonamentu. Warto jednak odnotować fakt, że wspomniany Mirage ma być dostępny tylko w Deluxe Edition i na początek jedynie na PC.