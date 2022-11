Znamy datę premiery The Settlers: New Allies

The Settler to znana seria gier strategicznych, której pierwsza odsłona ukazała się w 1993 roku. Kolejna część, The Settlers: New Allies, zostanie wydana w przyszłym roku, a Ubisoft podzielił się teraz z nami oficjalną datą premiery!

The Settlers: New Allies coraz bliżej

The Settlers to już kultowa seria gier komputerowych z gatunku tych strategicznych. Jej historia sięga aż 1993 roku, a od tego czasu na rynek wyszło kilkanaście części/dodatków. Produkcja była cały czas rozwijana przez te wszystkie lata, a jej kolejne odsłony otrzymały ulepszenia, poprawki błędów i nowe funkcjonalności. Podobnie będzie w przypadku zbliżającego się wielkimi krokami The Settlers: New Allies!

Co wiemy o tej produkcji? Producent podzielił się z nami kilkoma istotnymi informacjami. W grze dostępne będą aż trzy tryby. Pierwszym z nich naturalnie jest kampania dla jednego gracza, co raczej akurat nikogo nie dziwi. W końcu w takich grach często jest to podstawowa rzecz. W tym wypadku lud Elari zostaje zmuszony do ucieczki ze swojej ojczyzny i – aby przetrwać – ma za zadanie osiedlić się na nowych terytoriach.

W trybie hardcore chętni gracze będą mogli rozgrywać nowe scenariusze z uwzględnieniem szerokiego zakresu modyfikatorów oraz warunków, a w potyczce będą dostępne trzy możliwości: walka Solo vs. SI, Kooperacja vs. SI lub PVP z udziałem maksymalnie ośmiu graczy.

źródło: Ubisoft

Premiera The Settlers: New Allies

Wiemy już, że premiera The Settlers: New Allies odbędzie się 17 lutego 2023 roku. Na początku będzie dostępna jedynie na PC, ale twórcy podzielili się informacją, iż „równocześnie opracowywana jest wersja na konsole Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, a także w usłudze Amazon Luna”.

Na premierę The Settlers dostępne będą dwie wersje. Edycja standardowa ma zwierać po prostu grę, bez żadnych dodatków i kosztować 59,99 euro, czyli równowartość ~280 złotych, natomiast w wersji deluxe za 79,99 euro (~375 złotych) gracze otrzymają jeszcze:

cyfrowy artbook,

ścieżkę dźwiękową,

pakiet Explorer (cyfrowa zawartość w grze).

Z kolei 1 grudnia 2022 roku w godzinach 16:00-17:00 na kanale Twitch Ubisoftu ma odbyć się stream z gry, podczas którego deweloperzy poruszą szereg tematów związanych z tą produkcją, a fani dowiedzą się więcej o samym tytule.