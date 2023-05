PlayStation Showcase: Assasin’s Creed Mirage/SpiderMan i nie tylko!

W środę byliśmy świadkami PlayStation Showcase 2023, czyli długo wyczekiwanego wydarzenia dla posiadaczy konsol PS5. Na nim poznaliśmy m.in. datę premiery Assasin’s Creed Mirage, Immortals of Aveum, a także kilka innych nowości oraz tytułów.

Assasin’s Creed Mirage z kolejnym trailerem

To trochę ikoniczne, że na PlayStation Showcase, czyli wydarzeniu, które miało być bardzo ważne dla PS5, zachęcić do kupna konsol i po prostu podtrzymać zainteresowanie tą konsolą, jedną z najciekawszych rzeczy jest data premiery Assasin’s Creed Mirage – tytułu, który wychodzi także u konkurencji (co też później skrzętnie wypunktował Xbox).

AC Mirage pojawił się na PlayStation Showcase 2023 razem z trailerem, który pokazał klimat oraz gameplay. Trzeba przyznać, że przynajmniej po samych zapowiedziach jest to trochę powrót do korzeni i zapowiada się co najmniej świetnie.

Poznaliśmy także datę premiery – gra wyjdzie 12 października 2023 roku na PS4, PS5, PC, Xbox One i Xbox Series X. Miejmy tylko nadzieję, że nie dojdzie do kolejnych opóźnień premiery, czego wielokrotnie byliśmy już świadkami przy Skull and Bones oraz innych tytułach, wypuszczanych przez wielkie korporacje w ostatnim czasie.

Screeny z Assasin’s Creed Mirage (źródło: blog PlayStation)

Immortals of Aveum zmierza na konsole

Na PlayStation Showcase 2023 pojawiło się także Immortals of Aveum, czyli dość niecodzienna „strzelanka”, o której usłyszeliśmy jakiś czas temu. Przyznam, że wygląda ona na tyle ciekawie, iż wyczekuję jej mocno od pierwszego trailera. To dość niecodziennie podejście do tematu, gdzie jako broni używa się energii wypuszczonej z… dłoni.

Immortals of Aveum to produkcja EA Sports, która zadebiutuje 20 lipca na PC, konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Tytuł w całości pominie poprzednią generację konsol, co jest dobrym wyborem twórców. W końcu już po samych zapowiedziach widać, że pod kątem graficznym jest to ładna gra, a na ekranie dużo się dzieje, więc sprzęt potrzebuje więcej mocy obliczeniowej, niż posiadają przestarzałe konsole starej generacji.

PlayStation znalazło miejsce dla Ghostrunner 2, Metal Gear Solid 3 Remake oraz Final Fantasy XVI

Podczas PlayStation Showcase 2023 mogliśmy obejrzeć także materiały odnośnie kilku innych tytułów. Miejsce znalazło się m.in. dla Polaków, którzy zaprezentowali Ghostrunner 2 – sequel świetnie przyjętej gry akcji FPP, osadzonej w cyberpunkowych klimatach. Wiemy już, że wydarzenia z gry zostały osadzone rok po historii dziejącej się w „Jedynce”.

Trailer jasno pokazuje, że klimatycznie tytuł będzie się trzymał pierwszej części, a zastosowane mechaniki mocno przypominają te z Ghostrunnera. Co prawda nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale wiemy, że gra ma zadebiutować w 2023 roku i także trafić jedynie na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S – tutaj deweloperzy również zdecydowali się pominąć konsole starej generacji.

7.8 Ocena

Wielu nieco starszych fanów gamingu na pewno ucieszyło się z informacji, że plotki się potwierdziły i Metal Gear Solid 3 doczeka się pełnoprawnego remake’u. Zapowiedź odświeżenia tego tytułu była na pewno jednym z mocniejszych punktów całej konferencji. Tytuł otrzyma nazwę Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (dłuższej nie mogli wymyślić?). W ręce graczy trafi także Metal Gear Solid: Master Collection – Volume 1 – w skład tego zestawu wchodzi Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty oraz Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

Już 22 czerwca zadebiutuje jedna z najważniejszych dla PlayStation gier tego roku, czyli Final Fantasy XVI. Jest to exlusive zmierzający jedynie na PlayStation 5, a firma dba o stopniowe podkręcanie zainteresowania, więc FF XVI nie mogło zabraknąć na konferencji. Co prawda w zapowiedzi nie pokazano nic więcej niż się spodziewaliśmy, ale i tak wiemy jedno – jest na co czekać.

Screen z gry Final Fantasy XVI (źródło: PlayStation / materiał promocyjny)

Pajączek z sąsiedztwa zakończył pokaz

Prawie na sam koniec konferencji, która zakończyła się dość niespodziewanie, a ludzie oczekiwali zdecydowanie więcej, Sony pokazało nam Spider-Man 2. „Chłopak z sąsiedztwa” (jak po filmach Marvela nazywany jest Spider-Man) dostał aż 10-minutowy trailer. Dla kontekstu – pozostałe gry zazwyczaj otrzymują od dwóch do czterech minut wideo. To wygląda trochę, jakby PlayStation chciało dociągnąć czas trwania konferencji jak najdłużej, więc przedłużyło pokaz Spider-Mana, ponieważ nie miało nic innego, ciekawego do pokazania.

Zgodnie z zapowiedziami, Spider-Man 2 jest przygotowywany jedynie na konsole PlayStation 5, a co za tym idzie – ma wykorzystać pełnię możliwości, jakie oferuje ta konsola. Trailer nie jest jednak oszałamiający i graficznie wygląda to po prostu… średnio. Przynajmniej pod kątem graficznym, ponieważ sam gameplay zapowiada się angażująco, a zaprojektowany system walki świetnie.

Tak wygląda Spider-Man 2 (źródło: blog PlayStation)

Nie poznaliśmy jednak daty premiery, ale wiemy, że gra ma wyjść w 2023 roku. Biorąc pod uwagę, że już mamy prawie jego połowę, to można zakładać, że w kolejnych tygodniach dowiemy się nieco więcej na temat Spider-Man 2.

Reszta? Nie wygląda przekonująco

Na pokazie PlayStation ujawniło także kilka innych tytułów, ale w gruncie rzeczy nie były one aż tak ciekawe. Oprócz wyżej wymienionych rzeczy deweloperzy pokazali jeszcze: