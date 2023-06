Polacy tworzą horror o polowaniu na duchy. Czy Presence ma szansę podbić Steam?

Polacy chcą podbić Steama grą o polowaniu na duchy. Zespół z Rzeszowa wystartował z kampanią crowdfundingową, która ma wspomóc dewelopera w tworzeniu naprawdę intrygującej produkcji. Czy warto zasilić budżet tego horroru, w którym będzie można głaskać wszystkie zwierzątka? Zdecydowanie tak!

Polacy są wielcy!

Nie piszę tego, aby wywołać dziwną burzę w komentarzach, a przez wzgląd na fakt, że tak po prostu jest. Nasi rodacy mogli pochwalić się wieloma wybitnymi osiągnięciami, jak chociażby złamaniem szyfru Enigmy (Rejewski, Różycki i Zygalski), odkryciem pierwiastków radu i polonu (Skłodowska-Curie), czy wynalezieniem kamizelki kuloodpornej (Szczepanik i Żegleń). Zresztą, geneza kamizelki kuloodpornej oraz dzieje jej testów są wyjątkowo ciekawym tematem, który polecam zgłębić.

W świecie gamingu też rozpychamy się w najlepsze, gdyż po premierze takich gier, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz Cyberpunk 2077, nie ma chyba na świecie osoby, która interesuje się grami i nie słyszała o CD Projekt Red. Czy mówi się o rodzimym studiu w kontekstach pozytywnych, czy też nie, to już jednak zupełnie inna kwestia. Fakt pozostaje jednak taki, że na DLC do wspomnianego już Cyberpunka, o podtytule Phantom Liberty, czeka bardzo, ale to bardzo duża grupa graczy.

Czy Presence będzie sukcesem?

Niezależny zespół deweloperów z Rzeszowa chce kojarzyć się bardzo pozytywnie i podbić Steama grą o polowaniu na duchy! Co zostanie zaoferowane graczom, jak ma wyglądać gameplay Presence oraz jakiego rodzaju nagrody zostały przewidziane dla wspierających? Tego można dowiedzieć się ze strony gry na Steam oraz ze strony dla wspierających na Kickstarterze. Przejdźmy jednak przez najważniejsze elementy.

Po pierwsze, twórcy obiecują, że będzie można głaskać każde napotkane w grze zwierzątko. Jest to absolutnie najbardziej kluczowa rzecz, niezależnie od gatunku i rodzaju produkcji ;) Dalej, wydarzenia paranormalne mają być generowane losowo przez AI, zależnie od wielu czynników, jak na przykład zachowanie gracza czy otoczenie, w którym się znajduje. Ponadto do naszej dyspozycji zostanie oddana odpowiednia technologia oraz unikalne zdolności metapsychiczne.

Dodatkowo będziemy mieli możliwość edytowania i levelowania naszej postaci, rozwijania naszego pojazdu oraz bazy, czy… gry ze znajomymi! Kenaz Games Studio rozumie bowiem, że najlepsi łowcy duchów pracują w zespole i wzajemnie się uzupełniają. Warto też dodać, że produkcja będzie miała fabułę (cudowna Phasmophobia nie może się nią pochwalić).

Galeria udostępnionych zrzutów ekranu wygląda nad wyraz ciekawie! (źródło: Steam)

Czekamy!

Mój redakcyjny kolega Maciek, który absolutnie nie przepada za horrorami, stwierdził, że Presence zapowiada się intrygująco. Nie mogę się z nim nie zgodzić i osobiście nie mogę się też doczekać, aż gra ujrzy światło dzienne. Tytuł można już teraz dodać do swojej listy życzeń na Steam.

Twórcy zorganizowali swego rodzaju wyzwanie, w ramach którego przewidziane zostały nagrody. Im więcej osób doda grę do swojej listy życzeń, tym ciekawsze zwierzątka będziemy mogli zobaczyć (i pogłaskać!) w swojej bazie. Nie jestem przesadnie chciwy i nie będę błagał Was o umożliwienie mi pogłaskania wilka, jednak cudownego liska chętnie bym w Presence przytulił. Wiecie, co robić ;)

9 Ocena

Sam zdecydowanie wesprę ten projekt. Po pierwsze, pochodzi on od polskiego niezależnego studia, a po drugie idea stworzenia horroru z elementami ulepszania bazy, pojazdu i zatrudniania pomocników, wydaje mi się nad wyraz ciekawa! Trzymam więc kciuki za to, by ten polski tytuł został wydany oraz za to, by mieć możliwość zagrania w dobrą grę z moimi znajomymi z redakcji i nie tylko. W crapy z nimi grać już nie chcę…