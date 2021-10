Ubisoft świętuje 20-lecie serii Ghost Recon. Na rozgrzewkę – darmowa gra

Podobno na imprezie warto rozkręcić towarzystwo na samym początku. Tej idei wtóruje Ubisoft, który właśnie rozdaje za darmo jedną z części serii taktycznych strzelanek. Na tym hojność producenta jednak się nie kończy.

Ghost Recon z 2001 roku za darmo

Seria, która od samego początku znajduje się w rękach Ubisoftu, otrzyma wkrótce kolejną część pt. Frontline, a zamknięte testy rozpoczną się już za tydzień. Korzystając z okrągłego jubileuszu, firma postanowiła udostępnić za darmo Ghost Recon z 2001 roku.

Seria pozwala nam wcielić się w oddział specjalny służb amerykańskich, który zaprowadza porządek na całym świecie na współczesnym polu bitwy. Pierwsza część, wydana 13 listopada (na rynku amerykańskim), to historia, w której oddział stawia czoła rosyjskim ultranacjonalistom. W grze odwiedzamy m.in. Gruzję, łotewskie Rzeżyce, Wilno czy Plac Czerwony. W ramach ciekawostki dodam, że rok, w którym dzieje się akcja gry, pokrywa się z faktyczną wojną w Osetii Południowej z 2008 roku.

Seria doczekała się 10 odsłon, choć niektóre były dostępne tylko na konsolach (wersja na Wii z 2010 i Shadow Wars na 3DS, wydana rok później). Ostatnią część, Breakpoint z 2019, lepiej przemilczeć. Nie był to tytuł tragiczny, ale zbyt bardzo wpisywał się w schemat sztampowej gry „triple A open-world shooter”. A od tego mamy choćby debiutującego Far Cry 6.

źródło: Ubisoft

Jeszcze więcej darmowej zawartości od Ubisoft

Producent oczywiście nie planuje poprzestać na rozdawaniu klasyka w ramach świętowania okrągłej rocznicy. Do 11 października przypiszemy na stałe nie tylko Ghost Recon, ale również Fallen Ghosts oraz Deep State Adventure – DLC wydane kolejno do Wildlands i Breakpointa.

Przypisanie wszystkiego nie jest jednak takie proste, jakby się mogło wydawać. O ile bohater artykułu i DLC do Wildlands dostępne są z poziomu aplikacji Ubisoft Connect lub poprzez przeglądarkową wersję sklepu, o tyle przy DLC do Breakpoint musimy zajrzeć do sklepu umieszczonego w grze. Dopiero tam w zakładce „rozszerzenia” znajdziemy Deep State Adventure (Przygoda Spisek w wersji polskiej), który możemy aktywować za 0 Monet Duchów. Po zrestartowaniu gry można zacząć przygodę.

A jeśli brakuje Wam w kolekcji ostatnich dwóch odsłon Ghost Recon, to możecie skorzystać z promocji w sklepie wydawcy. Wildlands kupicie za 30 złotych, natomiast Breakpoint za 37 złotych z groszami. Oczywiście mówimy o standardowych wersjach, pozbawionych dodatków.