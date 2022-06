Promocja: kupujesz smartfon vivo, dostajesz słuchawki

Klienci tak czy tak kupują smartfony – czy to częściej, czy rzadziej. Zawsze jednak miło jest dostać coś do niego w prezencie, szczególnie gdy są to przydatne na co dzień słuchawki bezprzewodowe. Aby je otrzymać, trzeba jednak kupić jeden ze smartfonów marki vivo.

Słuchawki za darmo do smartfona vivo Y52 5G. Promocja tylko w Orange

Zasady promocji są banalnie proste – w okresie od 27 czerwca do 31 lipca 2022 roku trzeba kupić w Orange smartfon vivo Y52 5G. Można to zrobić również w sklepie internetowym Orange – do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i niebieska. Cena bez umowy to 1299 złotych, ale oczywiście operator oferuje ten model także wraz z abonamentami.

Po zakupie smartfona należy wejść na stronę promocjavivo.pl i wypełnić udostępniony na niej formularz zgłoszeniowy. W ciągu pięciu dni roboczych odpowiedzialny za obsługę akcji pracownik sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i dowód zakupu (należy zrobić jego zdjęcie lub go zeskanować). Nagroda zostanie wysłana kurierem w ciągu następnych 10 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji.

W tym przypadku promocja przewiduje prezent w postaci słuchawek prawdziwie bezprzewodowych vivo TWS 2e o wartości 399 złotych brutto (na dzień 27 czerwca 2022 roku). Organizator promocji zastrzega jednak, że liczba gratisów jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy, gdyż decyduje kolejność zgłoszeń.

Czy warto kupić vivo Y52 5G? Smartfon oferuje m.in. 6,58-calowy wyświetlacz LCD (IPS) o rozdzielczości Full HD+, procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 18 W ładowania (ładowarka jest w zestawie) i aparat 48 Mpix z elektroniczną stabilizacją obrazu na tyle. To specyfikacja, która w zupełności wystarczy mniej wymagającym użytkownikom. Z kolei słuchawki zapewniają do 30 godzin czasu pracy (z etui ładującym), więc powinien to być zgrany duet.

Promocja vivo i Orange na inne smartfony

To jednak nie jedyna promocja vivo w Orange. Klienci mają do wyboru jeszcze dwie inne oferty specjalne. Jeśli kupią smartfon vivo X80 Pro, to będą mogli otrzymać bezprzewodowe słuchawki Bose NC 700 lub zestaw smartwatchy Amazfit Zepp E Square Onyx oraz Amazfit Zepp E Circle Onyx. Jeżeli natomiast zdecydują się na model vivo V23 5G, mogą dostać smartwatch Amazfit GTS 2e lub Amazfit GTS 2 Mini, a takżę zestaw składający się z latarki UV i szablonów.

Jedna i druga promocja, podobnie jak promocja związana z vivo Y52 5G, obowiązuje do końca lipca 2022 roku i wymaga wypełnienia zgłoszenia na stronie vivo.