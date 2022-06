Ten smartfon aż prosi, byś robił nim zdjęcia. Niedługo kupisz go również w Polsce

Patrząc na tył tego smartfona możecie stwierdzić dwie rzeczy. Pierwsza – widać, że funkcje fotograficzne są jego najważniejszym elementem. Druga – to nie wysepka z aparatami, a mały kontynent. Taki jest vivo X80 Pro.

vivo X80 Pro – europejska premiera

vivo X80 Pro oficjalnie trafił do sprzedaży w Chinach pod koniec kwietnia. Minęły niecałe dwa miesiące i od dziś również Europejscy klienci mogą zamówić urządzenie prosto od producenta. Patrząc na parametry tego urządzenia – warto było chwilę poczekać.

Jak na topowe urządzenie przystało, sercem vivo X80 Pro jest układ mobilny Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z GPU Adreno 730. Ilość pamięci RAM to 8 lub 12 GB w zależności od wariantu. Dzięki wykorzystaniu technologii UFS 3.1 i min. 256 GB miejsca na dane, nie musicie martwić się o wystarczającą pojemność urządzenia. Aby dyskomfort związany z ciepłym układem nie dotyczył właścicieli tego modelu, zastosowano w nim system chłodzenia Liquid Cooling Vapor Chamber.

Choć nie jest to najjaśniejszy punkt X80 Pro, smartfon może okazać się niezłym wyborem dla mobilnych graczy – zastosowano w nim bowiem duży silnik liniowy X-Axis, wspierany przez autorskie algorytmy firmy. Całość generuje silne wibracje dostosowane do sytuacji w grze, przy okazji pozostając cichym systemem. Ponadto mobilni gamerzy mogą liczyć na podwójny głośnik stereo z wyczuwalnym basem i zrównoważonym balansem dźwięku. vivo X80 Pro to pierwsze urządzenie firmy w Europie wyposażone w nowy układ audio.

X80 Pro – idealny zestaw do fotografii mobilnej

Wszyscy zebraliśmy się jednak tutaj, by sprawdzić największego kartę przetargową nowego vivo – aparaty. W celu uzyskania jak najlepszych efektów firma skorzystała z pomocy ZEISS – specjalistów od optyki i optoelektroniki. Prawdziwym asem w rękawie jest tryb ZEISS Cinematic Video Bokeh, dzięki któremu efekt rozmycia nie jest zarezerwowany wyłącznie dla zdjęć. Efekt bokeh zmienia się w zależności od dystansu, ogniskowej obiektywu, czy przysłony.

Inny, znany już wcześniej tryb ZEISS Superb Portait otrzymał nowe efekty, za pomocą których uzyskamy zjawiskowe rozmycie tła również przy proporcjach ekranu 2,39:1. Stworzony przez vivo algorytm symulujący obiektyw kinowy oraz mierzenie głębi ostrości dwoma aparatami, łączący w sobie procesowanie i odtwarzanie flary znacznie polepszają rezultaty, jakie otrzymuje smartfonowy fotograf. Jeżeli chcecie dodać smugi niebieskiego światła, dla X80 Pro to również nie problem, dzięki rozpoznawaniu refleksów i identyfikowaniu najjaśniejszego punktu zdjęcia.

Ponadto vivo X80 Pro oferuje tryb nocny ZEISS Superb Night Camera z opcją wykonywania zdjęć w standardzie XDR, oraz technologię odwzorowywania naturalnych kolorów ZEIS Natural Color.

X80 Pro to również najnowszy chip fotograficzny vivo V1+, z wbudowanym systemem AI automatycznie dobierającym tryb do warunków oświetleniowych, który przełączy aplikację na video HDR lub nocny, jeżeli zajdzie taka potrzeba. V1+ poprawia również osiągi smartfona podczas filmowania i grania.

Oprócz oprogramowania, vivo pamięta też o części sprzętowej. Na tylni system aparatów składa się 4 obiektywy: główny, 50-megapikselowy sensor z matrycą GNV i OIS, szerokokątny z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix, aparat portretowy 12 Mpix z gimbalem oraz obiektyw peryskopowy z matrycą 8 Mpix. Tu również widać współpracę pomiędzy vivo a ZEISS – powłoka ZEISS T*, jaką mają aparaty z tyłu, zwiększa współczynnik transmisji światła, redukując tym samym niechciane flary czy ghosting.

Całość podtrzymuje akumulator o pojemności 4700 mAh. Dzięki funkcji ładowania FlashCharge, vivo X80 Pro naładuje się do pełna w 36 minut za pomocą ładowarki indukcyjnej o mocy 50 W, choć w zestawie otrzymamy standardową ładowarkę przewodową 80 W.

Dobra fotografia swoje kosztuje

vivo X80 Pro w kolorze Cosmic Black będzie dostępny do sprzedaży w Polsce od 27 czerwca 2022 roku w sugerowanej cenie detalicznej 5999 złotych. vivo X80 Pro zawalczy o Wasze portfele m.in. z Samsungiem Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro czy nawet iPhonem 13 Pro.