Smartfony służą do wielu różnych rzeczy, ale coraz częściej również do grania. Mobilny gaming to kura znosząca złote jaja, więc nic dziwnego, że producenci kładą duży nacisk na aspekt wydajności i płynności działania. Nowa technologia brytyjskiego giganta – Arm, ma sprawić, że granie na urządzeniach mobilnych będzie sprawiało jeszcze więcej frajdy.

Ta technologia wzniesie granie na smartfonie na wyższy level

Smartfony dysponują coraz mocniejszymi i wydajniejszymi podzespołami, ale jednocześnie na rynku debiutują coraz bardziej wymagające gry. Arm doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego zaprezentowało nowe, flagowe GPU o nazwie Immortalis, które bazuje na dziedzictwie Mali, najczęściej dostarczanego układu graficznego na świecie.

Immortalis zostało jednak skonfigurowane i ulepszone w taki sposób, aby zapewnić najlepsze doświadczenie 3D na urządzeniach mobilnych. Pierwszym układem graficznym z nowej rodziny jest Immortalis-G715 – to pierwsze GPU Arm, które oferuje sprzętową obsługę technologii ray tracingu na urządzeniach mobilnych.

Wraz z Immortalis-G715 Arm zaprezentowało nowy układ graficzny klasy premium – Mali-G715, który zawiera variable rate shading – funkcję graficzną, dostępną we wszystkich nowych GPU. Ma ona na celu zapewnić znaczne oszczędności energii i dalszy wzrost wydajności w grach.

Ponadto ofertę Arm uzupełniło Mali-G615 GPU, które ma zapewnić szerszemu gronu deweloperów i użytkowników dostęp do zastosowań, możliwości i funkcji klasy premium. Według deklaracji producenta, najnowsze GPU są najwydajniejszymi układami graficznymi w historii Arm i gwarantują poprawę wydajności o 15% względem poprzedniej generacji.

Arm zaprezentowało też nową generację rdzeni do flagowych smartfonów

Wraz z nowymi układami graficznymi zadebiutowały też nowe rdzenie CPU, bazujące na zaprezentowanej w 2021 roku mikroarchitekturze Armv9. Producent ponownie zwiększył wydajność jednowątkową za sprawą nowego Arm Cortex-X3, który zapewnia 25% poprawę wydajności względem ostatnich, flagowych smartfonów z Androidem i aż 34% w porównaniu do najnowszych, mainstreamowych laptopów.

Nowy Arm Cortex-A715 skupia się natomiast na efektywnej wydajności, zapewniając 20% wzrost efektywności energetycznej i 5% wzrost wydajności w porównaniu z Cortex-A710. Co więcej, według deklaracji Arm, wydajnością dorównuje Cortex-X1! Ponadto brytyjski producent ogłosił zaktualizowaną wersję Arm Cortex-A510, która zapewnia podobną wydajność jak oryginał przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 5%.

źródło: Arm

Jednocześnie Arm poinformowało, że nowo zaktualizowany DSU-110 obsługuje o 50% więcej rdzeni w klastrach procesorów w porównaniu z zeszłoroczną generacją, co umożliwi skalowanie na różnych poziomach urządzeń konsumenckich.

Należy się spodziewać, że zaprezentowane dziś technologie Arm znajdą zastosowanie w procesorach wiodących producentów, w tym Qualcomma, MediaTeka i Samsunga.