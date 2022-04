Co za promocja! Najnowszy laptop realme aż 1000 złotych taniej!

Laptop realme Book Prime trafił do sprzedaży w Polsce niewiele ponad miesiąc temu, a już można go kupić taniej, i to aż o 1000 złotych! To wręcz idealna okazja, aby nabyć komputer z bardzo dobrą specyfikacją i najnowszym systemem Microsoft Windows 11.

Promocja: laptop realme Book Prime 1000 złotych taniej

Przedsprzedaż realme Book Prime w Polsce rozpoczęła się 7 marca 2022 roku, tydzień po oficjalnej premierze na targach MWC 2022 w Barcelonie. W jej trakcie producent dodawał jako prezent słuchawki realme Buds Air Pro, które aktualnie kosztują w oficjalnej polskiej dystrybucji od 269 złotych.

Od dziś można jednak kupić laptop realme Book Prime aż 1000 złotych taniej – za 3499 złotych, zamiast 4499 złotych. Promocja obowiązuje aż do 24 kwietnia 2022 roku i można z niej skorzystać w sklepie RTV Euro AGD oraz na sklep-realme.pl i realmeshop.pl. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: szara i zielona (obie kosztują dokładnie tyle samo).

Promocja na laptop realme Book Prime (źródło: realme)

To zdecydowanie oferta godna zainteresowania, szczególnie że to obniżka o ponad 20%, a na dodatek – jak już zostało wspomniane – od premiery realme Book Prime w Polsce minęło tylko kilka tygodni. Ponadto laptop oferuje bardzo dobrą specyfikację techniczną, która spełni oczekiwania nawet tych nieco bardziej wymagających użytkowników.

Specyfikacja realme Book Prime

Laptop oferuje „prawie bezramkowy” wyświetlacz o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 2K 2160×1440 pikseli i proporcjach 3:2, który zapewnia jasność do 400 nitów i szeroką gamę kolorów – 100% sRGB. Według deklaracji producenta, ekran pokrywa 90% powierzchni, na której się znajduje (screen-to-body ratio). Przy tym urządzenie ma grubość 14,9 mm (w najcieńszym miejscu; w najgrubszym 15,5 mm) i waży 1,37 gramów, więc jest smukłe i bardzo mobilne.

realme Book Prime (źródło: realme)

Za wysoką wydajność realme Book Prime odpowiada procesor Intel Core i5-11320H do 4,5 GHz (10 nm) wraz z grafiką Intel Iris Xe, a o odpowiednie chłodzenie i rozpraszanie generowanego ciepła dwa wentylatory i układ chłodzenia cieczą z komorą parową. Ponadto użytkownik dostaje do dyspozycji aż 16 GB RAM LPDDR4x 4266 MHz i dysk PCIe SSD o pojemności 512 GB (odczyt do 3100 MB/s, zapis do 1800 MB/s). Laptop zasila akumulator o pojemności 54 Wh, który ma zapewnić do 12 godzin odtwarzania wideo 1080p z dysku. Producent dodaje do niego ładowarkę o mocy 65 W, dzięki której można naładować urządzenie do 50% w 30 minut.

Ponadto realme Book Prime oferuje m.in. dwa głośniki HARMAN z technologią DTS, podświetlaną klawiaturę z klawiszami ze skokiem 1,3 mm i czytnikiem linii papilarnych, łączność WiFi 6, USB-A 3.1 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4 i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz kamerę HD i dwa mikrofony z funkcją redukcji hałasów z otoczenia Vocplus. Laptop pracuje na systemie Windows 11 z preinstalowanym pakietem Microsoft Office.