realme Book Prime to nowy laptop popularnego producenta smartfonów

W ubiegłym roku realme zaprezentowało i wprowadziło na rynek swój pierwszy laptop – realme Book. Chiński producent, znany w głównej mierze z solidnych i atrakcyjnie wycenionych smartfonów, pokazał dziś światu nową, jeszcze bardziej zaawansowaną wersję laptopa – realme Book Prime. Ten będzie miał na pokładzie zdecydowanie lepszy procesor, a także system chłodzenia.

realme Book Prime to nowy, jeszcze wydajniejszy laptop

Pierwszy laptop realme Book zadebiutował już kilka miesięcy temu – w sierpniu 2021 roku. Urządzenie zostało ciepło przyjęte przez użytkowników, bowiem – podobnie jak inne propozycji marki – kosztuje niewiele i oferuje naprawdę solidną specyfikację. Na targach MWC 2022 w Barcelonie chińska marka pokazała nową, jeszcze bardziej zaawansowaną wersję laptopa, która pod względem specyfikacji różni się od swojego starszego brata przede wszystkim procesorem.

realme Book Prime został wyposażony w procesor Intel Core i5-11320H z 4 rdzeniami i 8 wątkami o wskaźniku TDP na poziomie = 35 W, co sprawia, że urządzenie zapewni większą wydajność niż i5-1135G7 (o TDP 28 W) – w konfiguracji pojedynczego wątku o 9,6%, natomiast w zadaniach wielowątkowych o nawet 21,8%. Wydajniejszy procesor wymaga sprawniejszego systemu chłodzenia – to zastosowane w realme Book Prime jest o 32,7% efektywniejsze, co pozwoli na stabilną pracę przy niższych temperaturach.

Reszta specyfikacji laptopa nie uległa zmianom. Producent zastosował tu ekran z matrycą IPS o przekątnej 14 cali, pracujący w rozdzielczości 2160×1440 (proporcje 3:2). Panel pokrywa 90% przestrzeni dzięki wąskim ramkom i ma zagwarantować pokrycie barw sRGB na poziomie 100%, a także maksymalną jasność 400 nitów.

Laptop realme Book Prime ma dość standardowy zestaw złącz – dwa USB-C (w tym jeden wspiera technologię Thunderbolt 4), USB-A 3.1 Gen 1 oraz port audio Jack 3,5 mm. Kwestia audio została rozwiązana przy pomocy dwóch głośników pracujących w konfiguracji stereo, sygnowanych firmą Harman Kardon z przestrzennym dźwiękiem DTS.

Całość została zamknięta w kompaktowej i smukłej, aluminiowej obudowie o grubości 14,9 mm, która waży 1,47 kg. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 54 Wh z funkcją szybkiego ładowania 65 W. realme Book Prime ma kosztować 999 euro (równowartość ~4680 złotych).

Słuchawki realme Buds Air 3, czyli jeszcze lepsze ANC w niskiej cenie

realme zaprezentowało także najnowsze słuchawki TWS, czyli Buds Air 3. Cechują się one przede wszystkim nowym designem. Ich najważniejszą funkcją jest ANC, czyli aktywna redukcja szumów, która wycisza dźwięki z otoczenia aż do 42 dB, co jest bardzo dużym krokiem naprzód – Buds Air 2 wygłuszały zaledwie 25 dB.

źródło: realme

Producent zaimplementował tu 10-mm przetworniki, baterię o pojemności 546 mAh zapewniającą do 30 godzin odtwarzania, a także certyfikat IPX5 (ochrona przed zachlapaniami). Do dyspozycji użytkownika będą trzy tryby pracy – transparentny, ANC, a także niskiego opóźnienia 88 ms. realme Buds Air 3 zostały wycenione w Polsce na 279 złotych.