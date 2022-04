W systemie Windows 11 pojawi się mnóstwo nowych funkcji

Windows 11 jest oficjalnie udostępniany na szeroką skalę od października 2021 roku. Microsoft nieustannie pracuje nad jego rozwojem i dziś poinformował, jakich nowości w systemie mogą spodziewać się użytkownicy. Trochę ich jest, ale nie wszyscy z każdej skorzystają.

Reklama

Microsoft zapowiada mnóstwo nowych funkcji w systemie Windows 11

Microsoft to firma, która od lat tworzy systemy operacyjne, a także narzędzia, które mają pomóc w pracy w różnych dziedzinach. Producent cały czas aktualizuje swoje oprogramowanie, dodając kolejne funkcje ułatwiające i uprzyjemniające korzystanie z systemu. Dziś dowiedzieliśmy się, że Windows 11 zostanie wyposażony w nowe narzędzia.

Windows 11 ma być najbezpieczniejszym jak dotąd wydanym systemem, dlatego firma umacnia mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Microsoft poinformował o dodaniu dwóch nowych funkcji. Pierwszą jest narzędzie Microsoft Defender SmartScreen, które ma ochronić użytkowników przed potencjalnymi atakami – phisingiem, malware, ransomoware czy utratą plików. Identyfikuje ono złośliwe oprogramowanie i w przypadku zagrożenia poinformuje użytkowników, jeśli wprowadzą dane konta Microsoftu do aplikacji lub strony będącej zagrożeniem dla konta – właściciel konta zobaczy komunikat ostrzegawczy na ekranie komputera.

źródło: Microsoft

Kolejnym mechanizmem, który ma zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, jest kontrola aplikacji. Funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję i według producenta ma uruchamiać tylko zaufane aplikacje, dogłębnie skanując zainstalowane na komputerze pliki.

źródło: Microsoft

Gigant z Redmond zapowiedział również kilka zmian w obszarze ułatwień dostępu. Microsoft wprowadzi funkcję transkrypcji dźwięku na tekst pisany (która bazuje na sztucznej inteligencji), co przyda się szczególnie osobom niedosłyszącym (ale także tym, którzy uczą się języka!) – materiały wideo na Windows 11 zyskają automatyczne wyświetlanie napisów „na żywo”.

Kolejną, przydatną funkcją jest sterowanie urządzeniem przy pomocy głosu, w tym także pisanie – dyktowanie treści. Wśród nowości warto wymienić również wspierane przez SI tłumienie szumów oraz lepsze rozmycie tła w aplikacji Microsoft Teams.

źródło: Microsoft

Microsoft zapowiedział też poprawki dla funkcji skupienia, która ma wyłączyć powiadomienia z określonych aplikacji – ma ona działać sprawniej, a do tego pojawi się specjalne okienko, w którym będzie można ustawić czas jej działania. Ponadto gigant z Redmond zaanonsował także możliwość tworzenia folderów w menu start Windows 11, co jeszcze niedawno było możliwe tylko na wersjach dev (lub beta) z niejawnego programu testów systemu Windows.

źródło: Microsoft

Ponadto Windows 365 czyli usługa, w ramach której można kupić zdalny dostęp (realizowany w chmurze) do komputera wyposażonego w Windows 11 oraz pełny pakiet Office i używać go z każdego urządzenia z dostępem do internetu, dostanie pomniejsze usprawnienia w działaniu. Usługa jest dostępna w trzech wariantach, które można sprawdzić na oficjalnej stronie Microsoft.