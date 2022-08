Viaplay: problemy z transmisją Premier League. Będą rekompensaty dla klientów

W miniony weekend, w czasie pierwszej kolejki nowego sezonu Premier League wielu użytkowników nie mogło obejrzeć meczów przez problemy techniczne w serwisie. Niektórzy subskrybenci usługi wnieśli skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK domaga się od platformy wyjaśnień. Firma mówi, że będą rekompensaty dla klientów u których wystąpiły problemy.

Reklama

Viaplay – co to za platforma?

To platforma streamingowa należąca do szwedzkiej grupy Nordic Entertainment Group (NENT Group). Na naszym rynku Viaplay zadebiutowało 3 sierpnia 2021 roku. Na platformie znajdziemy nie tylko filmy, seriale i programy dla dzieci, ale także transmisje sportowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji.

Viaplay (źródło: Viaplay)

To właśnie na rzecz Viaplay prawa do transmisji Premier League stracił Canal+, który przez wiele lat miał wyłączne prawa do transmisji meczów piłki nożnej rozgrywanych przez czołowe kluby angielskie. Teraz Canal+, na prawach sublicencji może pokazywać tylko dwa spotkania w kolejce. Serwis transmituje również rozgrywki Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji Europy UEFA.

Problemy techniczne Viaplay mocno irytowały klientów

W czasie pierwszego weekendu nowego sezonu Premiere League, wielu kibiców nie mogło obejrzeć meczów w Viaplay. Na ekranach urządzeń używanych przez subskrybentów zamiast transmisji meczów pokazywał się komunikat: „Coś poszło nie tak. Wystąpił nieznany błąd”. To nie pierwsza taka sytuacja w krótkiej historii tej platformy w naszym kraju.

Platforma streamingowa przesłała portalowi Press oświadczenie dotyczące problemów technicznych:

Przyczyny występowania problemów z dostępem do platformy są różnorodne i uzależnione od konkretnych przypadków, a ich skala ograniczona […] Jednocześnie każde zgłoszenie przesłane przez naszych klientów rozpatrywane jest indywidualnie i w uzasadnionych przypadkach oferujemy subskrybentom Viaplay odpowiednią rekompensatę.

Do tej pory jednak serwis nie poinformował na jakich zasadach wypłacane będą rekompensaty oraz jaka będzie ich wysokość. Nie wiadomo też, w jaki sposób poszkodowani klienci mają zgłaszać fakt, że nie mogli obejrzeć weekendowych rozgrywek ligi angielskiej. Jeśli nie zostanie przygotowany żaden specjalny sposób, trzeba będzie korzystać z oficjalnej drogi reklamacji przez Biuro Obsługi Klienta.

Obecnie za dostęp do platformy Viaplay trzeba zapłacić 34 złote za miesiąc. Wkróce jednak miesięczny dostęp będzie kosztować 55 złotych – ten cennik wchodzi w życie od marca 2023 roku.