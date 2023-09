Huawei jest już prawie gotowy rzucić rękawicę Tesli

Tesla Model S ma z każdym rokiem coraz trudniej. Choć nadal wiele osób skłania się do wybrania auta amerykańskiej marki, to konkurencja cały czas rośnie. Wkrótce do rywalizacji dołączy Huawei ze swoim pierwszym elektrycznym sedanem.

Co zamiast Tesli S?

Kiedy z fabryk Tesli zjeżdżał pierwszy model S w 2012 roku, nie za bardzo było gdzie szukać godnego przeciwnika. Żyliśmy w świecie na kilka lat przed dieselgate, a o zakazie sprzedaży nowych aut spalinowych raczej mało kto myślał, więc był to swoisty ewenement na rynku. Dziś Tesla Model S, Model 3 czy model X to auta jak każde inne dostępne na rynku – nowocześnie narysowane maszyny z silnikiem elektrycznym zamiast spalinowego.

Tesla Model S po niedawnym liftingu (Źródło: Tesla)

Gdyby szukać bezpośrednich konkurentów elektrycznego sedana, którego historia zaczęła się w teksańskim Austin, to w kwestii samej sylwetki alternatywą jest m.in. Audi e-tron, Porsche Taycan czy nadchodzący Volkswagen ID.7. Od jakiegoś czasu wiemy również, że swoją własną czterodrzwiową limuzynę opracowuje Huawei. Firma poczuła jednak, że ludzie nie będą chcieli jeździć czymś, co nazywa się podobnie jak ich smartfon, więc samochód powstający we współpracy z Chery Automobile będzie nazywać się Luxeed S7.

Elektryczna jesień w Huawei

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, samochód ma trafić do sprzedaży w tym roku. Richard Yu Chengdong, szef działu samochodowego w Huawei, na poniedziałkowej prezentacji nowych produktów firmy zapowiedział nieco dokładniejszy termin debiutu – końcówka listopada. Przy okazji padło również zdanie, że auto opracowane z opcją wykorzystania napędu AWD, dwóch silników i oparte platformie Chery E0X będzie „lepsze od Tesli Model S w wielu aspektach”.

Źródło: CNEVPost

Czy to może oznaczać niższą cenę, zasięg czy może chodzi o funkcje infotainment i rozwiązania smartmotoryzacji? Nie wiadomo – Yu Chengdong postanowił pozostawić te szczegóły specyfikacji w tajemnicy. Porównanie do teslowej „eski” podpowiada za to, że Luxeed S7 może być autem elektrycznym z segmentu premium, które będzie próbowało przekonać do siebie klienta klasy średniej, szukającego nowoczesnych rozwiązań w samochodzie.

Chery stanowi samochodową potęgę, a Huawei jest, póki co, najsilniejszym partnerem w rozwijaniu smart-samochodów. Mariaż pomiędzy technologicznym Huawei a produkującym samochody Chery sprawia, że z Luxeed wiązane są spore nadzieje. Gao Shen, niezależny analityk z Szanghaju

Czy samochód Huawei i Chery wyrwie sobie kawałek chińskiego rynku, na którym istnieje ok. 200 producentów aut elektrycznych – przekonamy się w ciągu kilku miesięcy. Kto wie, może sukces w Państwie Środka sprawi, że oficjalna dystrybucja w Europie będzie jak najbardziej możliwa. Oby tylko tym razem obyło się bez jakiejkolwiek afery.