a2mobile dołącza do Orange Flex, Heyah i Mobile Vikings

Chociaż sieć a2mobile funkcjonuje na polskim rynku telekomunikacyjnym już od wielu lat, to nie eksponuje siebie i swojej oferty tak mocno jak wielu innych operatorów. Teraz jednak ponownie warto zwrócić na nią uwagę, ponieważ wprowadza znaczącą nowość w swoim portfolio.

Subskrypcja w a2mobile

Sieć a2mobile raczej rzadko gości na łamach portali internetowych, ponieważ nieczęsto modyfikuje swoją ofertę – ostatnio zrobiła to w styczniu 2023 roku. Teraz jednak ponownie bierzemy ją na tapet (nie tapetę), ponieważ ogłosiła wprowadzenie subskrypcji, która dla wielu klientów z pewnością okaże się bardzo atrakcyjną propozycją.

Do tej pory a2mobile oferowało jedynie taryfę na kartę, która również odpowiada na oczekiwania wybranych klientów, lecz z pewnością niejednemu zdarzyło się zapomnieć doładować konto, przez co pakiet cykliczny się nie odnowił automatycznie. W przypadku usługi w modelu subskrypcji wystąpienie takich historii jest znacznie mniej prawdopodobne. Dlaczego? Już tłumaczę.

W przeciwieństwie do oferty na kartę, subskrypcja nie wymaga doładowywania konta – zamiast tego wymaga jednorazowego dodania karty płatniczej (debetowej bądź kredytowej Mastercard albo Visa) do konta klienta. Potem nie trzeba już pamiętać o doładowaniach, ponieważ operator automatycznie, co 31 dni, pobierze ze wskazanej karty należność za wybrany pakiet.

Oznacza to, że będzie istniało raczej niewielkie prawdopodobieństwo, że użytkowany przez klienta pakiet się nie odnowi z powodu braku pieniędzy na koncie, bo o ile o doładowaniu konta w ofercie na kartę można zapomnieć, tak raczej większość osób ma „jakieś” pieniądze na koncie bankowym, więc operator będzie mógł pobrać należną kwotę i odnowić pakiet.

Co ważne: podobnie jak w przypadku oferty na kartę, z subskrypcji można zrezygnować w każdym momencie bez żadnych konsekwencji.

Subskrypcja w a2mobile – oferta

Co ciekawe, oferta na kartę i w modelu subskrypcji jest identyczna, a to coś wyjątkowego na polskim rynku telekomunikacyjnym. Z pewnością jest to udogodnienie dla obecnych klientów – może ich to zachęcić do migracji na subskrypcję. Ponadto dzięki temu mają naprawdę duży wybór, bo ceny zaczynają się już od 19,90 złotych miesięcznie, a w najwyższym pakiecie a2mobile daje aż 120 GB (z dostępem do 5G).

Na koniec warto przypomnieć, że a2mobile świadczy swoje usługi na infrastrukturze sieci Plus, a subskrypcję w swojej ofercie mają również Orange Flex, Heyah i Mobile Vikings. Dla osób, które chcą jak najwięcej za jak najmniej, najopłacalniejszą propozycją jest pakiet z 20 GB za 19,99 złotych w Heyah (pierwszy miesiąc za 1 złoty).