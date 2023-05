Jest nowa promocja na smartwatche Samsunga. Możesz odzyskać pieniądze

Znowu nadarza się okazja, żeby zaoszczędzić niemałą kwotę – Samsung ogłosił kolejną promocję na swoje (wciąż) najnowsze smartwatche. Wystarczy wykonać kilka czynności, aby odzyskać część wydanej na zakup zegarka kwoty. Ile można otrzymać i co trzeba zrobić, żeby dostać zwrot pieniędzy?

Nowa promocja na smartwatche Samsunga

Od premiery Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro minęło już ponad dziewięć miesięcy. Samsung wciąż stara się skutecznie zachęcić klientów do zakupu jego najnowszych smartwatchy, choć utrudnia mu to fakt, że na horyzoncie pojawiła się kolejna generacja i w związku z tym wiele osób może wstrzymywać się z zakupem.

Najnowsza promocja ma jednak szansę nakłonić niejednego klienta do podjęcia decyzji o zakupie Galaxy Watch 5 lub Galaxy Watch 5 Pro, ponieważ po wykonaniu kilku prostych kroków można odzyskać nawet 600 złotych. To kusząca wizja, nawet jeśli początkowo trzeba zapłacić pełną kwotę, bowiem nie mamy tu do czynienia z obniżką ceny.

Jak otrzymać zwrot po zakupie smartwatcha Samsunga?

Najnowsza promocja obowiązuje do 4 czerwca 2023 roku – do tego dnia trzeba kupić smartwatch z serii Galaxy Watch 5 u jednego z wymienionych w regulaminie akcji partnerów handlowych (załączamy go na końcu niniejszego artykułu). Na liście znajdują się operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sieci, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis, x-kom i Empik, a także sklep internetowy vitay.pl. W przypadku Empiku trzeba jednak pamiętać, że sklepy działające na Marketplace nie biorą udziału w promocji – faktura musi zostać wystawiona przez Empik S.A.

Po zakupie smartwatcha trzeba wypełnić formularz rejestracyjny na tej stronie internetowej do 11 czerwca 2023 roku – należy w nim dołączyć dowód zakupu produktu oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym, a także podać dane osobowe i numer rachunku bankowego.

Po pozytywnej weryfikacji, w ciągu 14 dni, na wskazany przez Was numer konta bankowego organizator promocji, tj. Samsung, przeleje zwrot. Co ważne: jego wysokość różni się w zależności od zakupionego smartwatcha – w przypadku Galaxy Watch 5 wynosi on 400 złotych, a Galaxy Watch 5 Pro 600 złotych.

Aktualnie Galaxy Watch 5 40 mm kosztuje od ~1200 złotych, Galaxy Watch 5 44 mm od 1249 złotych (w Plusie), a Galaxy Watch 5 Pro od ~1860 złotych (mowa o sieciach i sklepach, które są oficjalnymi partnerami handlowymi Samsunga), zatem łatwo policzyć, ile finalnie wyjdzie Wam za smartwatch, aczkolwiek cena naturalnie zależy od wybranego modelu – te z LTE są droższe, a ww. ceny wersji z samym WiFi.

Majowa Promocja Cashback – kup wybrany model Galaxy Watch5, zyskaj zwrot do 600 zł (PDF)