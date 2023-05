Play bije finansowe rekordy. Pieniądze płyną do jego kasy szerokim strumieniem

Każda firma ma lepsze i gorsze momenty, ale w historii Play tak dobrze jeszcze nie było. Operator zdecydowanie może uznać początek 2023 roku za wyjątkowo udany. Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko.

Play pobił rekordy w pierwszym kwartale 2023 roku

Jeden z największych operatorów w Polsce przedstawił dziś mocne wyniki biznesowe i finansowe z rekordowymi wzrostami przychodów i wskaźnika EBITDAaL. Całkowite przychody za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 2,4 mld złotych, co oznacza, że były wyższe aż o 34% niż przychody za Q1 2022! Wskaźnik EBITDAaL przekroczył zaś 1 mld złotych i w tym przypadku również mamy do czynienia ze znaczącym wzrostem rok do roku, o blisko 24%.

W pierwszym kwartale 2023 roku liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) przekroczyła 17,1 mln i była o 6,5% większa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba aktywnych klientów mobilnych w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku sięgnęła zaś 12,8 mln i również była wyższa niż w zeszłym roku, o 3%. Play przypomina również, że według raportu UKE osiągnął najlepszy bilans w statystykach przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w Q1 2023 – 18406.

Operator podaje też, że w pierwszym kwartale 2023 roku liczba abonentów usług stacjonarnych oraz usług dla domu przekroczyła 2 mln, co oznacza wzrost bazy o 9,1%.

W pierwszym kwartale 2023 roku nasza determinacja, elastyczność i odporność znalazły odzwierciedlenie w niezwykle mocnych wynikach finansowych i dalszym rozwoju Grupy Play. Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play

Play stale rozwija też swoją infrastrukturę

Operatorowi zależy, aby jego klienci byli zadowoleni z jakości świadczonych przez niego usług, dlatego nieustannie rozwija swoją infrastrukturę. W pierwszym kwartale 2023 roku uruchomił 171 stacji bazowych i na koniec marca miał 10742 stacje. W tym tygodniu poinformował jednak, że liczba jego nadajników przekroczyła już 10800.

Operator podjął również decyzję o budowie stacjonarnej sieci szerokopasmowej w otwartym modelu dostępu z firmą InfraVia Capital Partners, która na podstawie umowy z dnia 31 marca 2023 nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o. Ta ostatnia w ramach współpracy rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 mln gospodarstw w perspektywie średnioterminowej.

Ponadto Play w pierwszym kwartale zwiększył swoje udziały w SferaNet, operatorze sieci światłowodowych na Podbeskidziu, do 86,5% akcji, co ma przyczynić się do poszerzenia zasięgu usług światłowodowego internetu i telewizji cyfrowej.

Polski Światłowód Otwarty jest przełomową inicjatywą, mającą na celu przyspieszenie cyfryzacji Polski i zapewnienie wszystkim klientom wolności wyboru. Jean Marc Harion