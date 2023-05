Chiński autobus elektryczny będzie woził Warszawiaków

Elektryfikacja to nie tylko samochody osobowe, ale również autobusy. Co więcej, takich zeroemisyjnych pojazdów możemy spotkać całkiem sporo w polskich miastach. Natomiast teraz autobus chińskiej produkcji będzie woził pasażerów w Warszawie.

Chiński autobus elektryczny w Warszawie

Zanim przejdziemy do bohatera tego tekstu, wypada zaznaczyć, że Polacy jak najbardziej mają się czym pochwalić. Autosan, polska firma z siedzibą w Sanoku, produkuje już elektryczne autobusy, a rok temu zaprezentowany został NesoBus, który napędzany jest wodorem. Mimo iż na rynku samochodów osobowych nie radzimy sobie zbyt dobrze, nie licząc oczywiście produkcji części i dostarczania różnych technologii zagranicznym graczom, to w przypadku autobusów nie mamy powodu do wstydu. Wiem, ostatnio głośno zrobiło się o merce Izera, ale coś czuję, że do ewentualnego pojawienia się polskiego auta elektrycznego jest jeszcze daleka droga.

Wróćmy jednak do Yutong U12, czyli chińskiego autobusu elektrycznego, którym można podróżować po Warszawie. Jak informuje MZA, pojazd jest napędzany bezkobaltowymi bateriami, a także ma system rekuperacji energii podczas hamowania. Dzięki temu, według deklaracji producenta, może osiągać nawet 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Wynik powinien więc okazać się w zupełności wystarczający, aby bez problemów jeździć po Warszawie.

Warto jeszcze wspomnieć, że Yutong U12 spełnia wymagania postawione przez Zarząd Transportu Miejskiego. Oznacza to, że wyposażony jest w niską podłogę, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz klimatyzację. Do tego dochodzą kamery 360 stopni, które mają ułatwić kierowcy poruszanie się, a także zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Z kolei pasażerowie mogą korzystać z ładowarek USB, aby przykładowo podładować akumulator w smartfonie.

Chiński pojazd już kursuje po Warszawie

MZA ogłosiło, że Yutong U12 zadebiutował dziś, 17 maja, na ulicach Warszawy. Pojazd wyjechał na trasę linii 106 z Woli na Mariensztat, po drodze przejeżdżając oczywiście przez Trakt Królewski. Później będzie się pojawiał także między Ursusem i Nowym Miastem jako 178, a być może też na innych trasach obsługiwanych przez zajezdnię Stalowa. Oczywiście w ramach prowadzonych testów z przejazdów będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani.

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że Miejskie Zakłady Autobusowe zamierzają w najbliższym czasie przeprowadzić długoterminowe testy elektrobusów innych marek, tym razem europejskich. Dodatkowo stołeczny przewoźnik pochwalił się, że posiada już łącznie aż 160 autobusów elektrycznych, co zdecydowanie można uznać za bardzo dobry wynik.