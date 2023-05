Ile Grupa Polsat Plus zarabia na swoich klientach?

Grupa Polsat Plus to jeden z największych dostawców usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych w Polsce. Właśnie podsumowała początek 2023 roku, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, jak dochodowi są jej klienci. Ile zarobiła w pierwszym kwartale 2023 roku?

Ile klientów korzysta z usług Grupy Polsat Plus?

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Plusa, obejmującej pierwszy kwartał 2023 roku, było objęcie zasięgiem technologii 5G kolejnego miliona populacji Polski, dzięki czemu obecnie sieć piątej generacji tego operatora jest już dostępna dla ponad 20 mln mieszkańców kraju nad Wisłą. Tutaj warto przy okazji wspomnieć, że w tym tygodniu zapowiedział wdrożenie agregacji pasm 5G, dzięki czemu prędkość jego 5G wzrośnie do nawet 1 Gbit/s, czyli o prawie połowę.

Niestety, w najnowszym raporcie za pierwszy kwartał 2023 roku firma nie podaje, ile ma stacji bazowych – powtarza jedynie to, co już wiemy, a mianowicie, że posiada blisko 3,5 tys. nadajników 5G. Jeśli zaś chodzi o nowe informacje, to na koniec marca 2023 roku Grupa Polsat Plus świadczyła niemal 13,2 mln usług dla klientów kontraktowych B2C. To spadek względem czwartego kwartału 2022 roku, bowiem wówczas było to 13,28 mln, czyli o 120 tys. więcej.

Ze wszystkich 13,2 mln usług kontraktowych w pierwszym kwartale 2023 roku 6,2 mln stanowiła telefonia komórkowa, 5 mln płatna telewizja, a 2 mln internet. Rok do roku znacząco zmieniła się tylko liczba telewizyjnych usług kontraktowych – o ~200 tys., ale Grupa Polsat Plus się z tym liczyła, ponieważ wynika to z repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania własnych serwisów wideo online. Spadek ten jest jednak częściowo kompensowany rosnącą liczbą usług telewizyjnych świadczonych w technologii internetowej (IPTV/OTT).

Mimo to Grupa Polsat Plus zwiększyła ARPU (średni przychód na klienta) w pierwszym kwartale o 2,3% rok do roku, do 71,4 złotych. Jednocześnie podkreśla, że wskaźnik odejść klientów B2C (churn) niezmiennie utrzymuje się na „bardzo niskim poziomie” 7,2% w skali roku.

Trzeba też wspomnieć, że już 2,462 mln klientów Grupy Polsat Plus, co stanowi 42% jej całej bazy klientów, korzysta z oferty multiplay, a liczba RGU (ang. revenue generating unit, pol. jednostka generująca przychody) posiadanych przez tych klientów wzrosła w pierwszym kwartale 2023 roku do 7,42 mln.

Grupa Polsat Plus na koniec marca 2023 roku świadczyła też 2,69 mln usług przedpłaconych – to mniej niż rok wcześniej, ale spadek liczby RGU rok do roku jest związany z faktem, że rok temu Plus rozdał mnóstwo starterów z ofertą na kartę uchodźcom z Ukrainy, co naturalnie i jednorazowo spowodowało znaczący wzrost w tym segmencie. Średni przychód na użytkownika oferty na kartę wyniósł w pierwszym kwartale 17,1 złotych, czyli o 10 groszy mniej niż w Q1 2022.

Jeśli zaś chodzi o B2B, to na koniec marca 2023 roku Grupa Polsat Plus obsługiwała 69,3 tys. klientów firmowych, o 4 tysiące więcej niż rok wcześniej. Zwiększył się też średni przychód na klienta, z 1,39 tys. do 1,43 tys. złotych, czyli o 3%. Łącznie Grupa Polsat Plus dostarcza ponad 20 mln usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych.

źródło: Grupa Polsat Plus

Przychody Grupy za pierwszy kwartał 2023 roku wyniosły 3,199 mld złotych, skorygowana EBITDA 761 mln złotych, a zysk netto 71 mln złotych.