iPhone 14 Pro znów w tyle, ale i tak jest lepszy

Smartfony Apple od dawna robią świetne zdjęcia, ale gigant z Cupertino nieustannie podnosi (sobie i konkurencji) poprzeczkę. Dość nieoczekiwanie Google Pixel 7 Pro okazał się lepszy, choć jednocześnie nie sposób nie odnieść wrażenia, że to iPhone 14 Pro tak naprawdę jest na prowadzeniu, pomimo że w ujęciu ogólnym jest w tyle.

Test aparatu Google Pixel 7 Pro – świetny wynik

Na stronie DxOMark opublikowano dziś test aparatu Pixel 7 Pro, który oficjalnie zadebiutował 6 października 2022 roku, miesiąc po iPhonie 14 Pro, zaprezentowanym 7 września br. Smartfony Google od samego początku słyną z ogromnych możliwości fotograficznych, w czym bardzo duży udział ma oprogramowanie – nawet większy niż sama warstwa sprzętowa.

Nie dziwi zatem, że w teście Pixel 7 Pro znalazł się bardzo wysoko, bowiem uzyskał sumaryczny wynik na poziomie aż 147 punktów, dzięki czemu ulokował się ex aequo na pierwszym miejscu obok smartfona HONOR Magic 4 Ultimate. Najnowszy, flagowy iPhone ponownie więc musi (albo i nie – o czym za chwilę) uznać wyższość konkurenta, bowiem uzyskał w teście aparatu DxOMark o jeden punkt mniej – 146.

Google Pixel 7 Pro > iPhone 14 Pro. Tylko na pozór

Kiedy jednak dokładniej przyjrzeć się wynikom testu aparatów w obu smartfonach, okaże się, że Pixel 7 Pro tylko na pierwszy rzut oka jest lepszy, bowiem w rzeczywistości to iPhone błyszczy w wielu aspektach, pozostawiając Pixela w tyle.

Faktem jest, że Pixel 7 Pro otrzymał więcej punktów (sumarycznie) za zdjęcia (148 vs 143) i zoom (143 vs 139), ale jednocześnie tylko w jednej kategorii został oceniony najwyżej ze wszystkich testowanych smartfonów – za odwzorowanie kolorów na zdjęciach dostał 119 punktów, podobnie jak iPhone 14 Pro. Ten jednak uzyskał najwyższy wynik jeszcze w siedmiu innych kategoriach – efekt bokeh oraz ekspozycja, kolory, autofokus, szum i stabilizacja podczas kręcenia filmów.

Jednocześnie Pixel 7 Pro otrzymał znacznie mniej punktów za efekt bokeh (70 vs 80) i coś, co DxOMark nazywa podglądem (74 vs 91) – w tej kategorii oceniana jest m.in. jakość obrazu zapisanego w pamięci urządzenia w porównaniu do jego podglądu w aplikacji aparatu – iPhone 14 Pro w tym aspekcie radzi sobie zatem o wiele lepiej. Ponadto Pixel 7 Pro otrzymał więcej punktów za ekspozycję (113 vs 111), autofokus (114 vs 112) i ilość artefaktów na zdjęciach oraz za zoom (109 vs 103) i kąt widzenia (111 vs 100), a także ilość artefaktów na wideo (81 vs 74).

Test aparatu w obu smartfonach i finalną ocenę można zatem uznać za mocno dyskusyjną. Opierając się jednak na nich, można dojść do wniosku, że Pixel 7 Pro robi lepsze zdjęcia (zapewniając również większe możliwości, jeśli chodzi o zoom i szeroki kąt widzenia), a iPhone nagrywa lepsze filmy, aczkolwiek to mimo wszystko mocne uproszczenie.

Waszym zdaniem Pixel 7 Pro zasłużył na wyższą ocenę czy jednak iPhone 14 Pro jest lepszy?