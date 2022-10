PlayStation Stars w Polsce. Zbieraj punkty i wymieniaj je na gry oraz doładowania PS Store

Zgodnie z obietnicą Sony, PlayStation Stars właśnie trafił do polskich graczy. Czy usługa oferuje wyjątkowe nagrody, a rejestracja jest prosta i intuicyjna? Sprawdźmy to!

Sięgnij gwiazd z Sony

O programie lojalnościowym dedykowanym konsolom Sony dowiedzieliśmy się w lipcu tego roku. Na tym etapie mogliśmy spodziewać się programu premiującego pewne aktywności, za które będziemy otrzymywać punkty, a te, skrupulatnie zbierane, umożliwią nam zdobywanie wyjątkowych przedmiotów. Całość miała przypominać wprowadzony w 2016 roku system My Nintendo od wiadomo kogo. W międzyczasie pojawiały się obawy o oparcie systemu o blockchain i NFT. Na szczęście podczas wrześniowego State of Play wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i nie uświadczymy w systemie kontrowersyjnej zawartości.

Pod koniec września 2022 roku PlayStation Stars trafiło na rynek azjatycki. 5 października usługa została udostępniona w Ameryce Północnej i Południowej. Od dziś, 13 października, mieszkańcy Australii, Nowej Zelandii oraz Europy, w tym Polski, także mogą już korzystać z tego systemu.

Jak dostać się do PlayStation Stars?

Jak na razie usługa dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem PlayStation App na Androidzie i iOS. Po zalogowaniu się na swoje konto, aplikacja od razu zachęci Was do zapisania się do programu, obiecując „cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie”. Po zapisaniu się i trafieniu na główny ekran PS App, pomiędzy nazwą Waszego konta a dzwonkiem powiadomień, znajdziecie nową ikonkę z paskiem postępu. Oto Wasz PlayStation Stars.

Na obecną chwilę program PlayStation oferuje kilka zadań, z czego dwa dotyczą uruchomienia dowolnej gry na PlayStation 4 lub PlayStation 5. Jedyną punktowaną aktywnością jest kupno jednej z gier z listy. Choć jest to tylko 50 punktów, z pewnością z czasem Wasza skarbonka urośnie, a wtedy, w ciągu 24 miesięcy od zdobycia pierwszych punktów, możecie je wymienić na doładowania w PS Store, cyfrowe dioramy, a nawet gry. Lista dostępnych tytułów na obecną chwilę prezentuje się następująco:

The Quarry PS5 – 17500 punktów,

Sekiro: Shadows Die Twice PS4 / PS5 – 15000 punktów Stars,

It Takes Two PS4 / PS5 – 10000 punktów Stars,

Hades PS4 / PS5 – 6250 punktów Stars,

Cult of the Lamb PS4 / PS5 – 6250 punktów Stars.

Oprócz tego możemy też wymienić walutę na doładowanie środków w portfelu PlayStation Store. Doładowanie o wartości 90 złotych kosztuje 2250 punktów Stars, a 25 złotych – 625 punktów Stars.

Z pewnością nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na zdobycie za darmo hitu z 2019 od From Software czy najnowszego dzieła Supermassive Games, ale okazjonalne obniżenie ceny koszyka z grami oraz chwalenie się przed znajomymi cyfrową „figurką” z Ape Escape przyciągnie do usługi PlayStation Stars praktycznie każdego posiadacza najnowszych konsol Sony.