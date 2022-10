Darmowe gry z Epic Games Store – jest mrocznie i skocznie

Jak głosi klasyk – gratis to uczciwa cena. Tym przekonaniem żyją wszyscy ci, którzy skrupulatnie, co tydzień, odbierają darmowe tytuły od Epic Games Store. W tej rundzie gratisów słowo klucz to zdecydowanie kontrast. Cóż innego stwierdzić, gdy widzimy jeden kolorowy i jeden mroczny tytuł.

Darkwood

Dostępność: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Pierwsze wydanie: 17 sierpnia 2017

Zaczniemy od tej mroczniejszej gry. Darkwood to horror, w którym obserwujemy postać z lotu ptaka – dość wyjątkowe umiejscowienie kamery, jak na ten konkretny gatunek. Intryguje również sama pętla rozgrywki – głównie dlatego, iż jest zaskakująco nieprzewidywalna, przynajmniej częściowo.

Mówimy tutaj o dwóch fazach. W dzień pokonujemy las, którego elementy są losowo generowane przez silnik gry. Na tym etapie zadaniem gracza jest poszukiwanie broni i surowców, a także rozwiązywanie drobnych zagadek. Ze znalezisk trzeba skorzystać nocą, gdy bronimy się przed pomiotami ciemności i walczymy o przetrwanie. Śmierć niemalże całkowicie kasuje progres gracza, co potencjalnie sugeruje wysoki próg wejścia.

Nie pomaga również fakt, że z biegiem rozgrywki postać popada w obłęd, przez co tracimy kontrolę nad pełnym pojmowaniem rzeczywistości. Szczerze mówiąc, mnie tutaj najbardziej przekonuje losowy aspekt gry. Zbyt wiele horrorów oferowało w ostatnich latach perspektywę pierwszoosobową, by nie uznać Darkwood za oryginalną produkcję. Za darmo w Epic Games Store? Zdecydowanie warto sprawdzić.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

Dostępność: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Pierwsze wydanie: 1 marca 2019

Rogalikowa rozgrywka połączona z funkową stylistyką wczesnych lat 90.? ToeJam & Earl: Back in the Groove to produkcja, która niewątpliwie wraca do korzeni w stylu pierwszej gry z tej leciwej serii, wydanej w 1991 roku na konsolę SEGA Mega Drive. Co może pójść nie tak, gdy dwóch kosmicznych raperów wessie Ziemię do czarnej dziury, kradnąc przy okazji nie swój statek?

Zadaniem rozbitków jest odnalezienie wszystkich części wehikułu i spokojny wylot z naszej planety. Co ważne, można to osiągnąć grając samodzielnie lub w kooperacji, nawet sieciowej. Umieszczając perspektywę w rzucie izometrycznym, twórcy zdecydowali się na formułę w stylu roguelite, gdzie mozolnie zbieramy bronie, chcąc przetrwać i zebrać elementy statku, a każda śmierć przenosi nas do poprzedniego checkpointu. Dlatego też jest to znacznie łaskawsza produkcja niż oryginał z 1991 roku.

ToeJam & Earl: Back in the Groove charakteryzuje się przede wszystkim niskim kosztem wykonania, lecz jednocześnie też kolorową, pstrokatą wręcz oprawą, przypominającą o wczesnych latach 90. w stylu amerykańskich kreskówek studia Nickelodeon. Jeżeli te klimaty są Wam bliskie, warto spróbować tej nowości w Epic Games Store, oczywiście za darmo.

Do kiedy odbierzecie gry za darmo z Epic Games Store?

Powyższe nowości będą dostępne od 13 października, od godziny 17:00, na platformie Epic Games Store. Tradycyjnie, pobierzecie je do następnego czwartku, czyli 20 października, do godziny 16:59, ale tylko na platformy Windows i Mac. Po tym czasie na konkurencyjnym sklepie dla Steam pojawią się nowe gry za darmo.

Gdy tylko pojawi się informacja o grach na przyszły tydzień, dodamy do niniejszego artykułu stosowną aktualizację.