W końcu opłaca się kupić tę Motorolę. Promocja robi robotę

Wystartowała nowa promocja na smartfony – teraz możesz odzyskać nawet 800 złotych i otrzymać komplet akcesoriów. Wreszcie warto przemyśleć kupno tego nowego średniaka Motoroli. Akcja obejmuje też kilka innych ciekawych smartfonów.

Grudzień to czas wielkich zakupów, ale też niezłych promocji. Operatorzy, tacy jak Orange czy T-Mobile, sypią prezentami w swoich aplikacjach, a producenci elektroniki – m.in. Motorola i Lenovo – dorzucają gratisy oraz zwracają część wydanych na sprzęt pieniędzy. Teraz kolejny operator telefonii komórkowej zaanonsował promocję na trzy interesujące smartfony.

Horrendalnie drogi smartfon Motorola, który wreszcie opłaca się kupić

Plus zaanonsował promocję na smartfon Motorola Edge 70 5G, który zadebiutował w Polsce 2 listopada 2025 roku. Po zakupie możesz otrzymać zwrot w wysokości 800 złotych i odebrać go jako gotówkę z bankomatu Euronet. Sprzęt należy kupić do 31 grudnia 2025 roku, a następnie do 14 stycznia 2026 roku przesłać SMS o treści MOTO pod numer 661000883. Po weryfikacji organizator promocji prześle Ci SMS z numerem transakcji oraz PIN-em.

Motorola Edge 70 (fot. Motorola)

Dodatkowo decydując się na zakup Motoroli Edge 70 5G 12/512 GB w Plusie, możesz odebrać zestaw akcesoriów. Wystarczy, że kupisz smartfon przed 31 grudnia 2025 roku, wytniesz z pudełka etykietę z numerem IMEI i zrobisz jej zdjęcie, a następnie do 9 stycznia 2026 roku zarejestrujesz produkt na stronie promocji. Prezenty otrzymasz kurierem w ciągu 30 dni od rejestracji.

Kup Motorolę Edge 70 i odbierz zestaw akcesoriów (źródło: Motorola)

Warto wspomnieć, że Plus oferuje Motorolę Edge 70 5G 12/512 GB za 3499 złotych (taka cena obowiązuje u wszystkich oficjalnych dystrybutorów). Na start zapłacisz 349 złotych, a następnie 262,49 złotych miesięcznie w 12 ratach, 137,50 złotych miesięcznie w 24 ratach lub 94,44 złotych miesięcznie w 36 ratach.

Promocja na smartfony w Plusie – jeszcze więcej modeli do wyboru

W nowej ofercie świątecznej Plusa możesz zaoszczędzić przy zakupie Samsung Galaxy A56. Jego obecna cena wynosi 1499 złotych (taniej o 100 złotych niż w sklepach z elektroniką), zamiast 1799 złotych. Urządzenie dostępne jest na start za 1 złoty, a następnie w 12 ratach po 124,83 złote, 24 ratach po 66,57 złotych lub 36 ratach po 45,77 złotych.

Samsung Galaxy A56 (źródło: Samsung)

Druga promocyjna propozycja to smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Sprzęt kosztuje 1099 złotych, zamiast 1399 złotych. Podobna cena obowiązuje u innych oficjalnych dystrybutorów Na start zapłacisz 1 złoty, a następnie w 12 ratach po 91,49 złotych, 24 ratach po 47,82 złotych lub 36 ratach po 33,27 złotych.

Redmi Note 14 Pro (źródło: Xiaomi)

To jednak nie koniec, ponieważ kupując jeden z tych dwóch smartfonów lub model Samsung Galaxy S25 FE, możesz skorzystać z oferty specjalnej i odebrać bony na zakupy w Empiku. Wartość bonu uzależniona jest od modelu zakupionego sprzętu:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G – bon o wartości 200 złotych,

Samsung Galaxy A56 5G 5G – dwa bony o wartości 200 złotych każdy,

Samsung Galaxy S25 FE 5G – trzy bony o wartości 200 złotych każdy.

Aby odebrać bony, należy kupić smartfon przed 28 grudnia 2025 roku, a następnie wysłać SMS o treści PREZENT na numer 661000991 przed 24 stycznia 2026 roku. Po weryfikacji operator prześle Ci bon do Empiku.

