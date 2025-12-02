Pierwszy telefon dla dziecka. Wydaje się rozsądnym wyborem

Wielu rodziców prędzej czy później staje przed dylematem, jaki telefon dla dziecka będzie odpowiedni. Jedna z marek zapowiedziała swoją propozycję, która wydaje się rozsądnym wyborem.

XploraOne został zaprojektowany jako pierwszy telefon dla dziecka

Pierwszy telefon dla dziecka nie musi być smartfonem. Niektórzy rodzice obawiają się jednak, że gdy ich maluch pójdzie do szkoły z klasycznym telefonem komórkowym z klawiaturą, zostanie wyśmiany, bo przecież „wszyscy mają smartfony”. XploraOne nie jest smartfonem, ale też nie klasycznym telefonem komórkowym – wygląda bardziej nowocześnie, równocześnie oferując ograniczoną funkcjonalność, pozwalając skupić się dziecku na tym, co zdecydowanie ważniejsze.

XploraOne (źródło: Xplora)

Sam producent podkreśla bowiem, że dzieciństwo toczy się offline. Dlatego właśnie XploraOne zaprojektowano tak, aby „został w kieszeni, a nie dominował w życiu”, ponieważ nie jest przeznaczony do rozrywki. Ma przede wszystkim zapewniać możliwość kontaktu, ale nie wciągnąć na długie godziny, które można poświęcić na naukę czy zabawę w realnym świecie.

Rodzice bądź opiekunowie mogą stworzyć listę kontaktów, z którymi będzie mogło kontaktować się ich dziecko, a także blokować użytkowników niepożądanych numerów. Istnieje też możliwość ograniczenia czasu korzystania z telefonu oraz stałego podglądu, co pociecha na nim robi i śledzenia lokalizacji.

Oprócz funkcji wykonywania i odbierania połączeń oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, telefon dla dziecka XploraOne zaoferuje m.in. kalkulator, kalendarz, budzik, aparat fotograficzny, latarkę i dyktafon. Pełna specyfikacja techniczna nie została ujawniona, podobnie jak cena – na tę chwilę można jedynie zapisać się na newsletter na stronie fińskiego producenta.

XploraOne to telefon dla dziecka, który bazuje na innej konstrukcji

Marka Xplora podjęła współpracę z HMD i wykorzystała model HMD Touch 4G, który także jest telefonem komórkowym z dotykowym ekranem i systemem RTOS Touch, a nie Android. Oryginał wygląda nieco inaczej, ale można spodziewać się, że sprzętowo będą to identyczne konstrukcje.

Dla przypomnienia, HMD Touch 4G wyposażono w 3,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 320×240 pikseli, 64 MB RAM, 128 MB pamięci wbudowanej, aparat VGA na przodzie i 2 Mpix na tyle oraz procesor Unisoc T127 i akumulator o pojemności 1950 mAh.