Realme GT 8 Pro w Polsce. Jak się pospieszysz, kupisz taniej

Wreszcie się doczekaliśmy. Do Polski dotarł smartfon Realme GT 8 Pro, który poza rewelacyjną specyfikacją wyróżnia się ciekawostką w postaci możliwości zmiany wyglądu wyspy fotograficznej. Czas spojrzeć na to, jak kształtują się jego ceny w naszym kraju (i od razu zaznaczę, że w pierwszych tygodniach można nieco zaoszczędzić dzięki promocji na start).

Ile kosztuje smartfon Realme GT 8 Pro w Polsce?

Regularne ceny poszczególnych wersji smartfona Realme GT 8 Pro przedstawiają się następująco:

12/256 G) – 4699 złotych,

16/512 G) – 4999 złotych,

Aston Martin F1 Limited Edition 16/512 GB – 5499 złotych.

Szczególnie ten ostatni wariant przykuwa uwagę – Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition to wyjątkowa wersja, opracowana we współpracy z zawartym w nazwie teamem Formuły 1. Wyróżnia ją charakterystyczny dla tego zespołu zielony kolor obudowy oraz tematyczny interfejs użytkownika.

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition (źródło: Realme)

Ruszyła promocja na start

Niestety, ten wyjątkowy model jest jedynym, który nie został objęty promocją na start. Szkoda, szczególnie że w jej ramach ceny dwóch pozostałych wariantów zostały obniżone aż o 500 złotych, co oznacza, że za konfigurację 12/256 GB zapłacicie 4199 złotych, a za 16/512 GB – 4499 złotych.

Gdzie kupić? Realme GT 8 Pro (12/256 GB) ok. 4199 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Realme GT 8 Pro (16/512 GB) ok. 4499 zł Media Expert RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Opisywana akcja promocyjna już wystartowała, a czas na skorzystanie z niej masz do 21 grudnia 2025 roku.

Smartfon Realme GT 8 Pro ma sporo atutów

Smartfon Realme GT 8 Pro jest na start nieco droższy od swojego poprzednika, którego regularne ceny rozpoczynały się od 4499 złotych. Trzeba jednak uczciwie oddać, że w porównaniu do Realme GT 7 Pro zmieniło się naprawdę sporo.

Realme GT 8 Pro (źródło: Realme)

Nie chodzi tylko o to, że topowy Snapdragon 8 Elite został zastąpiony przez jego następcę, czyli procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale też choćby o to, że wyświetlacz oferuje teraz częstotliwość odświeżania 144 Hz (a nie 120 Hz) i cechuje go wyższa rozdzielczość, a do tego jest jeszcze jaśniejszy (osiąga nawet 7000 nitów).

Poważnej aktualizacji doczekał się również system fotograficzny, którego największą gwiazdą jest peryskopowy teleobiektyw o rozdzielczości 200 Mpix (f/2.6). Nie lada ciekawostką jest też możliwość modyfikacji wyglądu urządzenia poprzez zmianę wyspy – w pudełku znajdują się dwie wersje (okrągła i w kształcie zaokrąglonego prostokąta), ale opcji będzie więcej – niedawno pokazano nakładki do Realme GT 8 Pro w kształcie cebuli, borowika czy pieroga.

Do tego dochodzi obsługa łączności Bluetooth 6.0 oraz fakt, że akumulator cechuje się pojemnością aż 7000 mAh i zyskał funkcję ładowania bezprzewodowego (z mocą 50 W). Zresztą spójrz po prostu na porównanie…

Specyfikacja Realme GT 8 Pro vs Realme GT 7 Pro – porównanie

Realme GT 8 Pro Realme GT 7 Pro Wyświetlacz 6,79 cala,

LTPO AMOLED,

144 Hz,

3136×1440 pikseli,

do 7000 nitów 6,78 cala,

LTPO AMOLED,

120 Hz,

2780×1264 pikseli,

do 6500 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm; 4,6 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm; 4,32 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.1) 12/16 GB RAM (LPDDR5X),

256-512 GB (UFS 4.0) Aparaty z tyłu 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

200 Mpix (f/2.6) z OIS – peryskopowy teleobiektyw 3x,

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

50 Mpix (f/2.65) z OIS – teleobiektyw 3x,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.45) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 120 W

(bezprzewodowo: 50 W) 6500 mAh,

ładowanie do 120 W Łączność 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0, NFC 5G, Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4, NFC Wymiary i waga 161,8×76,87×8,2 mm,

218 gramów 162,45×76,89×8,55 mm,

223 gramy Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Na polskim rynku pojawiły się też otwarte słuchawki Realme Buds Clip. Ile kosztują?

Razem ze smartfonem na polski rynek wleciały także zapowiadane niedawno słuchawki Realme Buds Clip. Są to otwarte słuchawki bezprzewodowe z klipsem – konstrukcją mocno przypominające model Huawei FreeClip.

Realme Buds Clip (źródło: Realme)

Wykorzystują 11-milimetrowe przetworniki i technologię Bluetooth 5.4, a na jednym ładowaniu wytrzymują do 7 godzin solo lub 36 godzin wraz z etui. Mają też solidną konstrukcją wzmocnioną tytanem i cechującą się pyło- oraz wodoodpornością (w klasie IP55). Ich polska cena wynosi 399 złotych.