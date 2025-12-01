Promocje

Kup smartfon lub tablet i odbierz prezent

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Promocje
Kup smartfon lub tablet i odbierz prezent

Elektronika to zawsze dobry pomysł na prezent – nie tylko dla bliskich, ale również dla siebie. Dwie znane marki wystartowały z nowymi promocjami na smartfony i tablety. W jednej z nich otrzymasz zwrot pieniędzy, a w drugiej przydatne akcesorium w prezencie.

Kupujesz smartfon Motorola w promocji i odzyskujesz część pieniędzy

Motorola zaanonsowała nową promocję, dzięki której po zakupie wybranego smartfona możesz odzyskać nawet 500 złotych zwrotu. Wystarczy, że kupisz urządzenie objęte promocją do 20 grudnia 2025 roku, a następnie wytniesz z pudełka fragment z etykietą, z numerem IMEI i zrobisz jej zdjęcie. Konieczne jest także zarejestrowanie produktu przed 31 grudnia 2025 roku. Zwrot pieniędzy otrzymasz na konto bankowe do 30 dni.

Akcją objęto modele, takie jak:

  • Motorola Edge 70 ze zwrotem 500 złotych,
  • pozostałe modele Motorola z serii Edge ze zwrotem 350 złotych,
  • wszystkie modele Motorola z serii G ze zwrotem 150 złotych.
Promocja Motorola na smartfony, cashback, zwrot
(źródło: Motorola)

Jest jednak pewien haczyk – produkty objęte promocją musisz zakupić w Showroomie Lenovo x Motorola w Warszawie. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania zapasów produktów lub puli środków przeznaczonych na cashback promocja może zostać zakończona wcześniej.

Kupujesz tablet Lenovo – odbierasz praktyczne akcesorium i nie tylko

Nową promocję zapowiedziała również firma Lenovo. W tym przypadku klienci mogą kupić tablety i otrzymać słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w prezencie. Aby skorzystać z akcji należy kupić tablet objęty promocją w dniach od 1 do 31 grudnia 2025 roku. Konieczne jest również zarejestrowanie kodu kreskowego wraz z numerem seryjnym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni od zakupu. Promocja obejmuje modele, takie jak:

Promocja na tablety Lenovo, słuchawki gratis
(źródło: Lenovo)

Promocja obowiązuje w większości sklepów z elektroniką. Ponadto osoby, które zdecydują się na zakupy w Showroomie Lenovo & Motorola, mogą gratis otrzymać dwie dodatkowe usługi – montaż folii ochronnej oraz usługę Accidental Damage Protection One na dwa lata. Dzięki niej możesz otrzymać wsparcie w przypadku zalania urządzenia, przepięcia elektrycznego, uszkodzenia obudowy czy pęknięcia ekranu.

Jeśli nie wiesz jaki tablet wybrać, zerknij do naszego rankingu najlepszych tabletów na 2025 rok.

Gdzie kupić?

Lenovo Idea Tab (ZAFM0200PL)

Lenovo Idea Tab, tablet
ok. 1249 zł
(Przybliżona cena z dnia: 1 grudnia 2025)
Komputronik
Media Expert
x-kom
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas