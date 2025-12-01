Kup smartfon lub tablet i odbierz prezent

Elektronika to zawsze dobry pomysł na prezent – nie tylko dla bliskich, ale również dla siebie. Dwie znane marki wystartowały z nowymi promocjami na smartfony i tablety. W jednej z nich otrzymasz zwrot pieniędzy, a w drugiej przydatne akcesorium w prezencie.

Kupujesz smartfon Motorola w promocji i odzyskujesz część pieniędzy

Motorola zaanonsowała nową promocję, dzięki której po zakupie wybranego smartfona możesz odzyskać nawet 500 złotych zwrotu. Wystarczy, że kupisz urządzenie objęte promocją do 20 grudnia 2025 roku, a następnie wytniesz z pudełka fragment z etykietą, z numerem IMEI i zrobisz jej zdjęcie. Konieczne jest także zarejestrowanie produktu przed 31 grudnia 2025 roku. Zwrot pieniędzy otrzymasz na konto bankowe do 30 dni.

Akcją objęto modele, takie jak:

Motorola Edge 70 ze zwrotem 500 złotych,

pozostałe modele Motorola z serii Edge ze zwrotem 350 złotych,

wszystkie modele Motorola z serii G ze zwrotem 150 złotych.

Jest jednak pewien haczyk – produkty objęte promocją musisz zakupić w Showroomie Lenovo x Motorola w Warszawie. Organizator zastrzega, że w przypadku wyczerpania zapasów produktów lub puli środków przeznaczonych na cashback promocja może zostać zakończona wcześniej.

Kupujesz tablet Lenovo – odbierasz praktyczne akcesorium i nie tylko

Nową promocję zapowiedziała również firma Lenovo. W tym przypadku klienci mogą kupić tablety i otrzymać słuchawki Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds w prezencie. Aby skorzystać z akcji należy kupić tablet objęty promocją w dniach od 1 do 31 grudnia 2025 roku. Konieczne jest również zarejestrowanie kodu kreskowego wraz z numerem seryjnym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni od zakupu. Promocja obejmuje modele, takie jak:

Lenovo Idea Tab,

Lenovo Tab Plus,

Lenovo Idea Tab Pro,

Lenovo Yoga Tab.

Promocja obowiązuje w większości sklepów z elektroniką. Ponadto osoby, które zdecydują się na zakupy w Showroomie Lenovo & Motorola, mogą gratis otrzymać dwie dodatkowe usługi – montaż folii ochronnej oraz usługę Accidental Damage Protection One na dwa lata. Dzięki niej możesz otrzymać wsparcie w przypadku zalania urządzenia, przepięcia elektrycznego, uszkodzenia obudowy czy pęknięcia ekranu.

Jeśli nie wiesz jaki tablet wybrać, zerknij do naszego rankingu najlepszych tabletów na 2025 rok.