Operatorzy sypią prezentami. Tłumaczymy, jak je odebrać

Dwóch znanych operatorów telefonii komórkowej wystartowało z nowymi promocjami. Zasada jest prosta – wystarczy, że odkryjesz kafelek w aplikacji albo sprawdzisz swój refleks w grze, a otrzymasz prezenty.
Mikołajkowe odliczanie startuje w Orange
Czas rozpocząć wielkie odliczanie do świąt. Dwóch operatorów wystartowało z nowymi promocjami. Jedna z nich to mikołajkowa zabawa przeznaczona dla klientów Orange Flex. Od 1 do 6 grudnia 2025 roku możesz odkrywać specjalne kafelki w aplikacji – w każdym znajdziesz ciekawą promocję, która można aktywować w aplikacji przez 7 dni.
W pierwszym pojawiła się specjalna okazja na aplikację BookBeat, która daje dostęp do audiobooków i e-booków w ramach subskrypcji. Odbierając zniżkę w Orange Flex nowi i powracający użytkownicy mogą korzystać z platformy BookBeat za darmo aż przez 60 dni, a za kolejny miesiąc zapłacą tylko połowę ceny.
T-Mobile obdaruje voucherami osoby z najlepszym refleksem
Odbierać specjalne okazje mogą również użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile, będący uczestnikami Magenta Moments. W tym przypadku klienci mają do czynienia ze specjalną grą – Bombkową zabawą, w której liczy się refleks. Gracz musi:
- łapać spadające bombki do koszyka – każda z nich dodaje jeden punkt w tygodniowym rankingu,
- omijać spadające dynamity – każdy z nich odejmuje dwa punkty,
- unikać tłuczenia bombek – każda odejmuje jedno życie (w jednej rozgrywce gracz ma do dyspozycji trzy życia),
- łapać prezenty – każdy dodaje jedno życie.
Zabawa obowiązuje od 1 do 21 grudnia 2025 roku. Jak podkreśla T-Mobile, grę podzielono na trzy tygodniowe edycje, a w każdej z nich prezenty otrzyma aż tysiąc osób, które zdobyły największą liczbę punktów.
Nagrody główne w kolejnych edycjach to:
- voucher do sklepu internetowego Zalando o wartości 50 złotych,
- voucher do sklepu Decathlon o wartości 40 złotych,
- voucher do kina Cinema City na seans 2D.
Na koniec operator doceni najbardziej aktywnych graczy, którzy otrzymają specjalne nagrody w postaci Serc. Ich liczba uzależniona będzie od liczby gier:
- 1000 Serc dla osób, które zagrają co najmniej 30 razy,
- 500 Serc dla osób, które zagrają od 20 do 29 razy,
- 250 Serc dla osób, które zagrają od 10 do 19 razy.
Co ważne, o przyznaniu nagród operator powiadomi za pośrednictwem wiadomości SMS.
Brzmi prosto i zachęcająco? Tak, ale trzeba spełnić kilka wymogów, aby do gry w ogóle przystąpić. Przede wszystkim należy odblokować zabawę w zakładce Magenta Moments za 30 Serc, a następnie kliknąć w przycisk Chcę zrealizować teraz, przejść na stronę z grą oraz stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Niestety, warunków w regulaminie, jakie należy spełnić, aby zagrać, jest sporo więcej. Przykładowo abonenci muszą sprawdzić, czy mogą wykonywać połączenia wychodzące, a osoby korzystające z ofert na kartę muszą spełniać aż trzy wymogi, w tym:
- możliwość wykonywania połączeń wychodzących,
- aktywność numeru minimum przez 90 dni,
- posiadanie sumy doładowań z ostatnich 90 dni na poziomie minimum 50 złotych lub aktywnej usługi cyklicznej GO!XL.