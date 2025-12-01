Operatorzy sypią prezentami. Tłumaczymy, jak je odebrać

Dwóch znanych operatorów telefonii komórkowej wystartowało z nowymi promocjami. Zasada jest prosta – wystarczy, że odkryjesz kafelek w aplikacji albo sprawdzisz swój refleks w grze, a otrzymasz prezenty.

Mikołajkowe odliczanie startuje w Orange

Czas rozpocząć wielkie odliczanie do świąt. Dwóch operatorów wystartowało z nowymi promocjami. Jedna z nich to mikołajkowa zabawa przeznaczona dla klientów Orange Flex. Od 1 do 6 grudnia 2025 roku możesz odkrywać specjalne kafelki w aplikacji – w każdym znajdziesz ciekawą promocję, która można aktywować w aplikacji przez 7 dni.

W pierwszym pojawiła się specjalna okazja na aplikację BookBeat, która daje dostęp do audiobooków i e-booków w ramach subskrypcji. Odbierając zniżkę w Orange Flex nowi i powracający użytkownicy mogą korzystać z platformy BookBeat za darmo aż przez 60 dni, a za kolejny miesiąc zapłacą tylko połowę ceny.

T-Mobile obdaruje voucherami osoby z najlepszym refleksem

Odbierać specjalne okazje mogą również użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile, będący uczestnikami Magenta Moments. W tym przypadku klienci mają do czynienia ze specjalną grą – Bombkową zabawą, w której liczy się refleks. Gracz musi:

łapać spadające bombki do koszyka – każda z nich dodaje jeden punkt w tygodniowym rankingu,

omijać spadające dynamity – każdy z nich odejmuje dwa punkty,

unikać tłuczenia bombek – każda odejmuje jedno życie (w jednej rozgrywce gracz ma do dyspozycji trzy życia),

łapać prezenty – każdy dodaje jedno życie.

Zabawa obowiązuje od 1 do 21 grudnia 2025 roku. Jak podkreśla T-Mobile, grę podzielono na trzy tygodniowe edycje, a w każdej z nich prezenty otrzyma aż tysiąc osób, które zdobyły największą liczbę punktów.

Nagrody główne w kolejnych edycjach to:

voucher do sklepu internetowego Zalando o wartości 50 złotych,

voucher do sklepu Decathlon o wartości 40 złotych,

voucher do kina Cinema City na seans 2D.

Vouchery do zdobycia w Bombkowej zabawie Magenta Moments (źródło: T-Mobile)

Na koniec operator doceni najbardziej aktywnych graczy, którzy otrzymają specjalne nagrody w postaci Serc. Ich liczba uzależniona będzie od liczby gier:

1000 Serc dla osób, które zagrają co najmniej 30 razy,

500 Serc dla osób, które zagrają od 20 do 29 razy,

250 Serc dla osób, które zagrają od 10 do 19 razy.

Co ważne, o przyznaniu nagród operator powiadomi za pośrednictwem wiadomości SMS.

Brzmi prosto i zachęcająco? Tak, ale trzeba spełnić kilka wymogów, aby do gry w ogóle przystąpić. Przede wszystkim należy odblokować zabawę w zakładce Magenta Moments za 30 Serc, a następnie kliknąć w przycisk Chcę zrealizować teraz, przejść na stronę z grą oraz stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Niestety, warunków w regulaminie, jakie należy spełnić, aby zagrać, jest sporo więcej. Przykładowo abonenci muszą sprawdzić, czy mogą wykonywać połączenia wychodzące, a osoby korzystające z ofert na kartę muszą spełniać aż trzy wymogi, w tym:

możliwość wykonywania połączeń wychodzących,

aktywność numeru minimum przez 90 dni,

posiadanie sumy doładowań z ostatnich 90 dni na poziomie minimum 50 złotych lub aktywnej usługi cyklicznej GO!XL.

Regulamin gry Bombkowa zabawa w T-Mobile.