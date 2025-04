Promocja na paliwo na majówkę 2025. Na tych stacjach dostaniesz rabat na paliwo (+ bonus)

Majówka 2025 już niedługo. Z tej okazji czeka na Was promocja na paliwo na tych stacjach. Sprawdź, gdzie dostaniesz rabat na paliwo i zatankujesz taniej.

Promocja na paliwo – majówka 2025

Promocja na paliwo na majówkę to już tradycja. Podobnie jak w 2024, także w 2025 roku kierowcy mogą liczyć na rabat na paliwo na (wybranych) stacjach benzynowych. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w poszczególnych, najpopularniejszych sieciach w Polsce.

Promocja na paliwo na stacjach Orlen na majówkę 2025

Promocja na paliwo na stacjach Orlen jest dostępna już od 18 kwietnia 2025 roku i można z niej skorzystać do 4 maja 2025 roku. Dzięki niej kierowcy mogą otrzymać rabat na paliwo w wysokości 15 złotych – wystarczy, że zatankują co najmniej 30 litrów paliwa marki Verva lub Efecta (gaz LPG jest wyłączony z tej promocji) i aktywują kupon w aplikacji Orlen Vitay przed zapłaceniem.

Rabat w kwocie 15 złotych można otrzymać tylko raz, jednak po każdorazowym zatankowaniu minimum 30 litrów paliwa marki Verva lub Efecta dostaniecie kupon rabatowy o wartości 10 złotych, który możecie wykorzystać podczas płacenia za kolejne tankowanie (tutaj również LPG) lub za zakupy innych produktów na stacji. Uzyskane w ten sposób kupony (są one wydawane do 4 maja 2025 roku) można wykorzystać do 16 maja 2025 roku.

Regulamin promocji na paliwo na Orlenie na majówkę 2025 (PDF)

Majówkowy rabat na paliwo na stacjach BP

BP, podobnie jak Orlen, wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji, aby otrzymać rabat na paliwo na majówkę 2025. Aplikacja BPme jest dostępna na Androida w sklepie Google Play oraz iOS w Apple App Store.

Po zainstalowaniu programu należy aktywować kupon rabatowy na paliwo regularne lub Ultimate albo/oraz LPG – są one dostępne w sekcji Oferty. W ten sposób otrzymacie 30 groszy zniżki na każdy zatankowany litr benzyny i oleju napędowego oraz 15 groszy na każdy litr gazu LPG.

Pamiętajcie, że musicie pokazać aplikację przy kasie, aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach BP. Maksymalna ilość paliwa, jaką można zatankować ze zniżką, to 60 litrów (to osobny limit dla benzyny i oleju napędowego oraz LPG). Aby skorzystać z obu kuponów, musicie osobno zatankować i zapłacić za benzynę/olej napędowy i gaz (nie może to być na jednym paragonie/fakturze – musi być na dwóch osobnych).

Jednocześnie BP zastrzega, że gdy ilość zatankowanego jednorazowo paliwa przekroczy 200 litrów, klient nie dostanie rabatu. Nie można też zapłacić kartą paliwową. Promocja obowiązuje do 4 maja 2025 roku.

Regulamin promocji na paliwo na BP na majówkę 2025 (PDF)

Promocja na paliwo na stacjach MOL – majówka 2025

Tak samo jak na BP, na stacjach MOL można otrzymać rabat na paliwo w wysokości 30 groszy na każdy litr benzyny i oleju napędowego oraz 15 groszy na każdy litr LPG. Promocja na paliwo jest dostępna dla klientów, którzy do 5 maja 2025 roku (ostatni dzień obowiązywania oferty) pobiorą i zainstalują aplikację MOL Move (dostępną na Androida i iOS).

Każdy klient może skorzystać z promocji dwukrotnie (do 5 maja 2025 roku), tj. otrzymać dwa razy zniżkę na benzynę i olej napędowy oraz dwa razy rabat na LPG (łącznie cztery rabaty). Aby go uzyskać, należy najpierw okazać pracownikowi do zeskanowania kartę lojalnościową, a następnie kod kuponu rabatowego – wszystko jest dostępne w sekcji karta.

Jednorazowo można otrzymać rabat na maksymalnie 100 litrów paliwa (w ramach jednego tankowania).

Rabat na paliwo na stacjach Moya na majówkę 2025

Do 4 maja 2025 roku kierowcy mogą otrzymać do 40 groszy rabatu na paliwo na stacjach Moya, pod warunkiem, że pobiorą i zainstalują na swoich smartfonach aplikację Super Moya (dostępną w sklepie Google Play, Apple App Store i Huawei AppGallery)

Aby otrzymać rabat na paliwo na stacjach Moya, należy skorzystać z kuponu rabatowego w programie. Klient, który zatankuje benzynę lub olej napędowy, otrzyma zniżkę w wysokości 30 groszy na każdy zatankowany litr paliwa. W przypadku LPG rabat wynosi 10 groszy na każdy litr.

Jeśli jednak klient równocześnie kupi produkt z oferty gastronomicznej, na przykład hot doga lub kawę, dostanie dodatkowe 10 groszy zniżki na każdy litr – dotyczy zarówno benzyny i oleju napędowego, jak i gazu LPG (wówczas rabat wyniesie łącznie odpowiednio 40 i 20 groszy na każdy zatankowany litr).

Z promocji można skorzystać do 4 maja 2025 roku tylko raz. Każdy klient otrzyma zniżkę maksymalnie na 50 litrów paliwa.

Regulamin promocji na paliwo na stacjach Moya na majówkę 2025 (PDF)

Bonus: rabat na bilety Polregio – majówka 2025

Jeśli natomiast planujecie pojechać na majówkę 2025 pociągiem, a nie własnym samochodem, to od dziś, tj. 28 kwietnia 2025 roku, do 4 maja 2025 roku możecie kupić taniej bilety na pociągi Polregio (na podróż w okresie od 1 do 4 maja 2025 roku).

W tym celu należy wpisać w koszyku kod rabatowy MAJ4 – dzięki niemu cena biletu zostanie obniżona o 20%. Promocja obowiązuje w aplikacji mPOLREGIO i serwisie internetowym bilety.polregio.pl (po zalogowaniu) na terenie całego kraju (wyjątkiem są stacje początkowe i końcowe na terenie województwa pomorskiego i dolnośląskiego). Dzienny limit użycia kodu wynosi 5000.

Regulamin promocji Polregio na majówkę 2025 (PDF)