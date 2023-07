Nowy program lojalnościowy na stacjach MOL i Lotos. Rabat na paliwo nawet 45 groszy za litr

Wszyscy kierowcy doskonale wiedzą, że ceny paliw na stacjach potrafią skutecznie zrujnować domowy budżet. Dlatego wszelkie promocje i programy lojalnościowe, które pozwalają zaoszczędzić na tankowaniu, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tym razem do grona firm oferujących swoim klientom atrakcyjne rabaty dołącza sieć stacji MOL. W ramach nowego programu lojalnościowego MOL Move klienci mogą liczyć na zniżki sięgające nawet 45 groszy za litr paliwa.

Rabaty na paliwa to nic nowego

Sieć stacji MOL nie jest oczywiście pierwszą, która zdecydowała się na wprowadzenie rabatów na paliwa w okresie wakacyjnym. Zdecydowanie najgłośniejszym echem w mediach odbiły się promocje wprowadzone przez Orlen, jednak warto przypomnieć, że podobne kroki podjęły też inne firmy, takie jak Circle K czy Moya. Wszystko po to, aby przyciągnąć do siebie jak największą liczbę klientów i zaoferować im coś więcej, niż tylko możliwość zatankowania paliwa.

W przypadku MOL nowy program lojalnościowy Move, pozwala na uzyskanie rabatu nawet do 45 groszy za litr paliwa. To atrakcyjna propozycja, szczególnie w obecnych czasach, kiedy ceny na stacjach paliw nieustannie rosną. Co więcej, program nie jest skomplikowany i nie wymaga od klientów spełnienia wielu warunków.

Jakie korzyści czekają w programie MOL Move?

MOL Move to nie tylko atrakcyjne rabaty na paliwa. To także szereg innych korzyści, które czekają na zarejestrowanych użytkowników. Program jest dostępny na wszystkich stacjach MOL oraz Lotos w Polsce, co oznacza, że bez względu na to, gdzie się znajdujesz, zawsze możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów.

Z Move korzysta kilka milionów użytkowników w Europie. Obserwujemy, że klienci po zarejestrowaniu się w aplikacji, korzystają nawet kilkakrotnie częściej z oferty naszych stacji. Z przyjemnością ogłaszam wprowadzenie MOL Move w Polsce i jestem przekonany, że klienci tutaj również docenią liczne zalety nowego programu lojalnościowego. Richard Austen, Prezes Zarządu.

Żeby z niego skorzystać, wystarczy pobrać aplikację MOL na swojego smartfona. Natychmiast po zarejestrowaniu się do programu lojalnościowego użytkownicy otrzymają 5 kuponów do wykorzystania przy tankowaniu do końca sierpnia 2023 roku. Pierwszym z kuponów jest możliwość odbioru prezentu powitalnego – jest nim darmowa kawa, herbata lub gorąca czekolada z Fresh Corner lub Cafe Punkt.

Pozostałe 4 kupony, o których mowa to już zniżki na paliwa. Klienci korzystający z programu mogą 4-krotnie skorzystać z rabatów 35 groszy za litr na wszystkich paliwach EVO i LPG. Największe oszczędności, bo wynoszące aż 45 gorszy za litr paliwa można zyskać, tankując paliwa premium EVO Plus. W każdym przypadku jednorazowo klient może zatankować do 100 litrów.

źródło: MOL

Wartym uwagi jest jednak fakt docenienia przez ten program stałych bywalców stacji, którzy za zebranie określonej liczny punktów w programie MOL Move zyskują stałe zniżki na paliwa, hot dogi, gorące napoje, myjnię i kosmetyki samochodowe. Korzyści zostały podzielone na 4 poziomy: Green, Silver, Gold oraz VIP. Ich szczegóły prezentuje powyższa grafika.