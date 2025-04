Rząd dopłaci nawet blisko milion złotych. Wkrótce będzie można złożyć wniosek

Jeszcze w pierwszej połowie 2025 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do zakupu lub leasingu elektrycznych aut ciężarowych. Beneficjenci będą mogli otrzymać nawet blisko 1 milion złotych.

Rządowy program dopłat do elektrycznych ciężarówek

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje do końca czerwca 2025 roku uruchomienie programu, w ramach którego zainteresowani będą mogli otrzymać dofinansowanie do zakupu lub leasingu elektrycznych aut ciężarowych dwóch kategorii: N2 i N3.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym stanowi, że:

kategoria N2 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,

kategoria N3 to pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał, że przewidział trzy wysokości dotacji do zakupu elektrycznego pojazdu ciężarowego, zgodnie z następującym schematem:

do 30% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o koszt inwestycji referencyjnej w przypadku dużego przedsiębiorstwa (tj. innego niż mikro/małe i średnie przedsiębiorstwo);

do 50% w przypadku średniego przedsiębiorstwa;

do 60% w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa.

Osoby, zdecydowane na zakup elektrycznego pojazdu ciężarowego kategorii N2, będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 400 tysięcy złotych, natomiast w przypadku ciężarówek kategorii N3 ma ona sięgać nawet 750 tysięcy złotych. Podobnie sytuacja ma wyglądać, jeżeli ktoś będzie starał się o dopłatę do leasingu (wówczas jednak zostanie ono przyznane w formie dopłaty do opłaty wstępnej, ustalonej w umowie).

Kto będzie mógł starać się o dofinansowanie do zakupu lub leasingu elektrycznej ciężarówki od NFOŚiGW?

Łącznie NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowania do zakupu i leasingu 2 miliardy złotych. Będą mogli starać się o nie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, posiadający siedzibę lub oddział na terenie Polski.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że dzięki programowi dopłat uda się dofinansować zakup lub leasing ponad 3800 pojazdów.

Nowy program będzie stanowił rozszerzenie inicjatywy, mającej na celu spopularyzowanie zakupu aut elektrycznych. Od 3 lutego 2025 roku można już składać wnioski o dopłatę do zakupu elektrycznego w ramach programu NaszEauto – maksymalna kwota dotacji w jego przypadku to 40 tysięcy złotych.