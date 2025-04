Intel powiedział prawdę. Ludzie nie chcą kupować takich laptopów

Kolejni producenci laptopów wprowadzają do swoich ofert modele klasy AI PC – przenośne komputery, mające techniczne zaplecze, pozwalające im obsługiwać sztuczną inteligencję w obrębie zasobów lokalnych. Przedstawiciele firmy Intel jednak powiedzieli wreszcie wprost to, co dało się już wcześniej zauważyć: prawie nikt nie chce kupować takich urządzeń.

Laptopy klasy AI PC to nie był strzał w dziesiątkę. A przynajmniej jeszcze nie

Laptopy z tradycyjnymi procesorami starszych generacji (Alder Lake czy Raptor Lake) są bardziej pożądane przez użytkowników niż maszyny klasy AI PC z procesorami Meteor Lake lub Lunar Lake. Zwiększony popyt na te pierwsze da się zauważyć zarówno na rynku konsumenckim, jak i w centrach danych – informuje serwis Tom’s Hardware. Problemem jest wręcz niedobór mocy produkcyjnych w fabrykach starszej generacji.

Rzecz w tym, że laptopy klasy AI PC można by przyrównać do telewizorów z technologią 3D. To świetna rzecz dla garstki użytkowników, ale to nie na tym zależy większości. Nowe procesory może i oferują bardzo dobrą wydajność w sferze sztucznej inteligencji, ale już na przykład w grach radzą sobie zauważalnie gorzej. Przy tym są też wyraźnie droższe w produkcji, co przekłada się także na wyższe koszty ze strony nabywców.

Intel Lunar Lake (źródło: Intel)

Takie laptopy są więc droższe, a równocześnie korzyści płynące z ich posiadania dla wielu osób są wątpliwe. Albo dlatego, że użytkownicy nie zdają sobie z nich do końca sprawy, albo – częściej – dlatego, że nie znajdują się w grupce osób, które na co dzień robią użytek ze sztucznej inteligencji w zakresie większym niż pytanie Gemini jak ugotować jajko na półtwardo (i nie czują potrzeby, by to zmieniać).

Intel nie potrafi zachęcić do AI. Zresztą nie tylko on

Prawda jest taka, że ani Intel, ani nikt inny nie zdołał jeszcze przedstawić killerów. Mam tu na myśli narzędzia lub funkcje, które okazałyby się na tyle praktyczne albo przynajmniej intrygujące, by użytkownicy byli gotowi zapłacić więcej tylko po to, by je mieć. Tymczasem często nie wiedzą, czemu tak naprawdę mieliby chcieć kupić laptop klasy AI PC.

Oczywiście, mówimy tu wyłącznie o perspektywie firmy Intel. Nie znamy jeszcze szczegółów na temat tego, jak dobrze (czy też źle) przyjęły się procesory AMD ze zintegrowanym NPU o wysokiej mocy obliczeniowej. W grze bierze udział także Qualcomm, ale w jego przypadku trudno o porównanie z procesorami tradycyjnymi, gdyż nie były one częścią jego oferty.

Tak czy inaczej: tu nawet nie chodzi o to, że ludzie bardzo nie chcą funkcjonalności AI na swoich laptopach (choć jest i taka grupa w społeczeństwie). Nie widzą po prostu powodów, by płacić więcej za komputer, który w codziennych zastosowaniach może im nawet zaoferować mniej.