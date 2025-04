Orlen rusza z wiosenną promocją. Do zdobycia rabaty na paliwo

Dla kierowców, którzy planują świąteczną lub majówkową podróż, mamy świetną wiadomość. Orlen ogłosił promocję z rabatami na paliwo.

Promocja na Orlenie. Do zdobycia rabaty na paliwo

Powoli powinniśmy przyzwyczajać się do promocji, które Orlen organizuje przed świętami czy dłuższymi weekendami i podczas okresu wakacyjnego. Przykładowo pod koniec 2024 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, Orlen poinformował o świątecznej promocji. Coraz częstszym zjawiskiem powinny być również promocje dla klientów Orlen Charge.

Najnowsza promocja umożliwia kierowcom otrzymanie rabatu w wysokości 15 złotych oraz dodatkowego kuponu o wartości 10 złotych. Wystarczy zatankować minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego (Verva i Efecta) oraz mieć konto w aplikacji Orlen Vitay. Warto zaznaczyć, że wspomniane 15 złotych można zdobyć tylko raz w aplikacji, a kupony o wartości 10 złotych będzie można uzyskać wielokrotnie za każde zatankowane 30 litrów benzyny lub oleju napędowego.

Kupon o wartości 10 złotych jest bowiem drukowany każdorazowo na paragonie po spełnieniu wymogów promocji. Można go wykorzystać na kolejne tankowanie (w tym LPG) lub zakup produktów ze sklepu i Stop.Cafe za minimum 11 złotych. Kategorie produktów wyłączonych z promocji znajdziecie pod tym linkiem.

Jak zaznacza Orlen, „podwójną promocję” można łatwo przeliczyć na zniżki za litr paliwa. Otóż średnio klienci tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 złotych przyniesie zniżkę w wysokości 39 groszy na każdym litrze paliwa. Dodatkowo klienci zyskują kupony paragonowe na kolejne zakupy.

Jak skorzystać z wiosennej promocji na Orlenie?

Przede wszystkim musimy mieć zainstalowaną aplikację Orlen Vitay. Dostępna jest ona zarówno na urządzenia z Androidem (Google Play), jak i na iPhone’y (App Store). Jeśli spełniamy ten warunek, a także mamy już założone konto, konieczne jest aktywowanie kuponu zapewniającego rabat 15 złotych. Znajduje się on w sekcji Kupony.

Ostatnim krokiem jest zatankowanie minimum 30 litrów paliwa i zeskanowanie wirtualnej karty Vitay z wcześniej aktywowanym kuponem. Kupon zostanie automatycznie naliczony. Warto pamiętać, że wirtualna karta Vitay będzie również potrzebna do zdobycia i skorzystania z kuponu paragonowego o wartości 10 złotych.

Promocja na stacjach Orlen rozpoczęła się 18 kwietnia o godz. 00:01 i potrwa do niedzieli 4 maja do godz. 23:59. Zarejestrowani użytkownicy mogą w tym czasie skorzystać z dwóch rodzajów kuponów rabatowych. Kupony o wartości 10 złotych można zdobywać do 4 maja, ale na ich realizację mamy czas do 16 maja.

Regulamin promocji znajdziecie po tym linkiem.