Spotify podrożeje w Europie. I to lada moment

Wzrośnie cena Spotify w Europie – taką informację przekazał serwis Financial Times. Z podwyżką już tego lata muszą liczyć się użytkownicy w kilkudziesięciu krajach. Przy tym sytuacja Polski stoi pod znakiem zapytania.

Cena Spotify w Europie pójdzie do góry. Czy w Polsce też?

Financial Times podaje, że planowana jest podwyżka ceny Spotify w wielu krajach europejskich. Informuje, że już od czerwca 2025 roku abonenci co miesiąc zapłacą więcej o 1 euro lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie (po obecnym kursie jest to ~4,30 złotych).

Poza Europą właściciele Spotify planują, ponoć, także podwyżkę w krajach Ameryki Łacińskiej, ale już nie w Stanach Zjednoczonych. Powodem ma być fakt, że wysokość miesięcznego abonament uległa tam wzrostowi z 9,99 do 11,99 dolarów stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2024 roku.

Właśnie dlatego stawiam sytuację naszego kraju pod znakiem zapytania. Wszak aktualny cennik Spotify w Polsce wszedł w życie niewiele wcześniej, mianowicie w styczniu 2024 roku. Nie minęło od tego momentu tak wiele czasu, by kolejna podwyżka była jakkolwiek lekkostrawna.

To też dobry moment, by przypomnieć, że podstawowa cena Spotify w Polsce wynosi 24 złote bez grosza. Abonament dzielony przez dwóch użytkowników (Duo) kosztuje 30,99 złotych, a rodzinny – dla maksymalnie 6 osób – 37,99 złotych. Najtańszy zaś jest pakiet studencki – za 12,99 złotych miesięcznie.

Muzyczne serwisy streamingowe mają problem

Wróćmy jednak do planowanych podwyżek. Poproszeni przez redakcję serwisu Financial Times właściciele Spotify odmówili komentarza. Należy więc uznać te plany za wiarygodne, ale nie przesądzone.

Choć notuje niezłe wyniki, Spotify mierzy się z tym samym problemem, co cały rynek muzycznych serwisów streamingowych. Mianowicie: użytkownicy przyzwyczaili się już do tego, że mają całe biblioteki świata na swoich telefonach i trudno ich na nowo zaangażować, napędzając tym samym przychody.

Niewykluczone, że właśnie dlatego jeszcze w tym roku Spotify wprowadzi plan Superpremium czy też Music Pro – jak wskazują nieoficjalne doniesienia. Będzie to droższa subskrypcja, pozwalająca uzyskać wyższą jakość dźwięku i dająca dostęp do dodatkowych korzyści, takich jak narzędzia do remiksowania utworów, funkcje społecznościowe łączące słuchaczy z artystami, słuchanie albumów w edycjach Deluxe czy możliwość kupowania biletów na koncerty w przedsprzedaży.