Rabat na paliwo na majówkę nie tylko na Orlenie. Sprawdź, gdzie jeszcze zatankujesz taniej

Wczoraj Orlen ogłosił majówkową promocję na paliwo. Nie musieliśmy długo czekać na reakcję konkurencji. Dziś jej większość, jak jeden mąż, również poinformowała, że przyzna zniżkę swoim klientom.

Rabat na paliwo na stacjach Orlen na majówkę 2024

W przeszłości to zawsze Orlen jako pierwszy ogłaszał promocję na paliwo, a potem natychmiast robili to również właściciele innych sieci stacji benzynowych. Wydawało się jednak, że to już przeszłość, a tymczasem wczoraj Orlen znów poinformował, że jego klienci będą mogli zatankować taniej nawet 100 litrów.

Na największe zniżki mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny (-40 groszy na każdy litr). Jeśli ktoś jej nie posiada, dostanie 30 groszy zniżki na każdy zatankowany litr. Jednorazowo można otrzymać rabat na 50 litrów, ale w okresie trwania promocji, tj. do 5 maja 2024 roku, można skorzystać z niej aż dwa razy. Posiadacze aplikacji Orlen Vitay muszą wcześniej aktywować kupony. Jeśli ktoś jej nie ma, wystarczy okazać plastikową kartę programu Vitay.

Co więcej, tym razem Orlen nie zapomniał o właścicielach samochodów elektrycznych – od 1 do 5 maja 2024 roku mogą oni liczyć na 10% zniżki na ładowanie swojego pojazdu. Promocja nie obowiązuje natomiast LPG – jeżeli ktoś tankuje gaz, zapłaci pełną cenę.

Promocja na paliwo na stacjach MOL, Lotos, Moya, Circle K i BP na majówkę 2024

Konkurencja Orlenu także i tym razem bardzo szybko zareagowała na ruch swojego największego konkurenta. Promocje na paliwo ogłosiły również MOL, Moya, Circle K i BP.

Na stacjach MOL i Lotos promocja obowiązuje od 26 kwietnia do 5 maja 2024 roku. Aby z niej skorzystać, trzeba posiadać aplikację MOL Move (dostępna jest ona w sklepach Google Play i Apple App Store), ponieważ są w niej kupony rabatowe. W ramach promocji kierowcy mogą liczyć na nawet 15 groszy zniżki na każdy litr paliw premium (EVO 98 Plus, EVO Diesel Plus) i 10 groszy na każdy litr paliw EVO 95 i EVO Diesel oraz LPG.

źródło: MOL Polska

Aby natomiast otrzymać rabat na paliwo na stacjach Moya, należy kupić hot-doga lub kawę oraz okazać aplikację Super Moya. Klienci, którzy nie dokonali żadnego zakupu za pośrednictwem aplikacji do 26 lutego 2024 roku, otrzymają 20 groszy zniżki na każdy litr paliwa. Osoby, które nie spełniają tego warunku, z kolei 10 groszy na każdy litr.

Jednorazowo można otrzymać zniżkę na maksymalnie 25 litrów paliwa. Promocja obowiązuje od 26 kwietnia do 5 maja 2024 roku i obejmuje wszystkie paliwa, w tym również LPG. Pracownik stacji może jednak odmówić naliczenia rabatu, jeśli klient zatankuje zbiornik inny niż ten w samochodzie.

Regulamin promocji „Urodziny Super Moya” (PDF)

Na stacjach Circle K promocja rozpocznie się natomiast dopiero 30 kwietnia i potrwa do 5 maja 2024 roku. Można skorzystać z niej wielokrotnie, ale jednorazowo trzeba zatankować minimum 20 litrów paliwa oraz okazać kartę lojalnościową EXTRA.

W ramach promocji kierowcy otrzymają 30 groszy zniżki na każdy litr paliwa standardowego i premium lub 10 groszy na każdy litr LPG. Maksymalnie można jednorazowo otrzymać rabat na 50 litrów paliwa.

Na stacjach BP także można liczyć na zniżkę – 30 groszy na każdy litr benzyny i diesla (dot. zarówno paliw regularnych, jak i premium) oraz 10 groszy na każdy litr LPG (maksymalnie na 50 litrów). Promocja obowiązuje 27 kwietnia i 4 maja 2024 roku. Można z niej zatem skorzystać dwa razy (tylko w ww. dni i tankując wyłącznie do baku).

Regulamin promocji pod nazwą „Majówkowa promocja paliwowa bp” (PDF)

Shell również ma swoją promocję na paliwo, ale w jej ramach nie daje zniżek, tylko przyznaje więcej punktów, za które można odebrać kupony rabatowe na tankowanie.