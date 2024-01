Rzadka promocja na abonament. Dostajesz rabat, a umowa bez zobowiązania

Każdy operator chce pozyskać jak najwięcej klientów, lecz nie bezwarunkowo. A przynajmniej najczęściej, gdyż zdarzają się wyjątki takie jak ta promocja, która daje dużą swobodę wyboru.

Promocja na abonament, jakich mało

Operatorzy często są hojni, szczególnie w okresie przedświątecznym, lecz oczekują od klientów w zamian lojalności. Najczęściej promocje na abonament wymagają związania się z daną firmą umową na rok lub nawet dwa lata, a promocyjne warunki obowiązują tylko przez kilka miesięcy (czasem zdarza się, że rok). W tym przypadku mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją.

Otóż OTVARTA, która podkreśla, że jest polskim operatorem, przygotowała specjalną ofertę na jeden z pakietów ze swojej oferty – konkretnie mowa tu o O! OGROMGIGA! 5G. Jego regularna cena to 39,99 złotych miesięcznie i zapewnia on rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu w Polsce oraz 100 GB internetu w kraju. Co ważne, jego posiadacze otrzymują także 500 minut, 500 SMS-ów i 3 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej w cenie.

W ramach promocji pakiet O! OGROMGIGA! 5G oferowany jest za 34,99 złotych miesięcznie przez 12 miesięcy. Co jest jednak wyjątkowe, umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, tzn. można wypowiedzieć ją bez żadnych konsekwencji finansowych w dowolnym momencie. To rzadko spotykana okazja, gdyż – jak już zostało wspomniane – operatorzy najczęściej warunkują skorzystanie z promocji podpisaniem umowy na dłuższy okres.

Wypada też wspomnieć, że w ramach promocji opłata aktywacyjna może wynieść tylko 1 złoty, pod warunkiem, że podpiszecie umowę na abonament elektronicznie. Jeżeli wybierzecie umowę papierową, zapłacicie za aktywację 24 złote.

Regulamin promocji O! Ogromgiga! z upustem (PDF)

Z sieci jakiego operatora korzysta OTVARTA?

OTVARTA świadczy swoje usługi z wykorzystaniem infrastruktury sieci Plus. Klienci tego operatora mają też dostęp do 5G Plusa, w tym 5G Ultra, w zasięgu którego znajduje się 5 mln mieszkańców Polski (5G na częstotliwości 2600 MHz natomiast 20 mln). Warto również dodać, że OTVARTA oferuje swoim klientom eSIM.