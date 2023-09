Polski operator wirtualny, który korzysta z zasięgu Plusa, ma nową ofertę

Plus ochoczo udostępnia swój zasięg innym operatorom, a ci chętnie z tego korzystają. Teraz jeden z nich, który podkreśla, że jest polski (pomimo niepolsko brzmiącej nazwy), postanowił zmodyfikować swoją ofertę. Jakie pakiety i za ile mogą aktualnie wykupić klienci tej sieci?

Nowa oferta operatora OTVARTA

OTVARTA bardzo długo nie zmieniała swojej oferty, jednak najwyraźniej przyszedł czas na zmiany, aczkolwiek nie są one diametralne, ponieważ właściwie ograniczyły się do wycofania taryf O! SWOBODNA! 5G za 29,99 złotych miesięcznie i O! GIGANTYCZNA! za 49,99 złotych miesięcznie oraz dodania dwóch nowych O! LUZACKA! 5G za 23,99 złotych miesięcznie i O! OGROMGIGA! 5G za 39,99 złotych miesięcznie, a także zwiększenia ilości internetu w taryfach O! PEŁNA OPCJA! 5G i O! MAM WYSZYSTKO! 5G do odpowiednio 6 i 11 GB (z odpowiednio 2 i 6 GB).

Nowa oferta sieci OTVARTA (fot. Tabletowo.pl)

Jak widać, OTVARTA wciąż ma bardzo bogatą ofertę w przypadku abonamentu komórkowego. Należy jednak pamiętać, że w aż pięciu nich nie można korzystać z roamingu w Unii Europejskiej zgodnie z zasadą Roam like at home – operator udostępnia jedynie bezpłatny pakiet wakacyjny, w ramach którego klient dostaje 500 minut wymiennych na SMS-y w stosunku 1:1 (tzn. jeden SMS = jedna minuta połączenia). Pakiet wakacyjny jest ważny przez 14 dni i można go włączyć maksymalnie dwa razy w ciągu roku.

Jeśli zatem ktoś chce korzystać za granicami Polski z dostępnych w ramach abonamentu usług jak w kraju, powinien wybrać taryfę O! PEŁNA OPCJA! 5G lub O! MAM WSZYSTKO! 5G. W każdym abonamencie operator zapewnia natomiast dostęp do technologii 5G, a także eSIM (wydanie eSIM i wymiana SIM na eSIM kosztują 5 złotych w każdym przypadku, natomiast wymiana eSIM na SIM już 25 złotych).

OTVARTA zmodyfikowała również ofertę internetu mobilnego

Operator nieco zmienił także ofertę internetu mobilnego z dostępem do technologii 5G, ale na korzyść klientów, bowiem obniżył ceny czterech taryf:

O! SZYBKI 100 GB! + 200 GB NOC! 5G z 44,99 do 34,99 złotych miesięcznie,

O! SZYBKI 200 GB! + 200 GB NOC! 5G z 79,99 do 64,99 złotych miesięcznie,

O! STAŁY IP 100 GB! + 200 GB! NOC! 5G z 52,99 do 42,99 złotych miesięcznie,

O! STAŁY IP 200 GB! + 200 GB NOC! 5G z 86,99 do 71,99 złotych miesięcznie.

OTVARTA korzysta z zasięgu Plusa od początku swojej działalności na polskim rynku i w 2021 roku przedłużyła umowę z Polkomtelem do końca 2025 roku.