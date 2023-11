5G Ultra Plusa dostępne już dla ponad 5 mln Polaków. Sprawdź, gdzie z niego skorzystasz

Plus reklamuje 5G Ultra hasłem, że zapewnia ono prędkość podobną jak przewodowy internet światłowodowy. Operator sukcesywnie rozszerza zasięg tej technologii i dziś poinformował, że jest ona dostępna dla już ponad 5 mln mieszkańców Polski. Sprawdź, w jakich miejscowościach można z niej korzystać.

5G Ultra dostępne dla jeszcze większej liczby klientów Plusa

Plus uruchomił 5G Ultra w czerwcu 2023 roku początkowo na 356 stacjach bazowych w 98 miejscowościach. W sierpniu technologia ta była dostępna już w 171 miejscowościach dla ponad 4,2 mln mieszkańców Polski, a liczba stacji bazowych 5G Ultra zwiększyła się do blisko 700. Dziś Polkomtel po raz kolejny zaktualizował dane na temat dostępności „5G szybkiego jak światłowód”.

Operator podaje, że z 5G Ultra może obecnie korzystać już ponad 5 mln mieszkańców Polski w 250 miejscowościach we wszystkich województwach w Polsce dzięki blisko 900 stacjom bazowych 5G Ultra.

Aktualnie technologia ta jest dostępna w następujących lokalizacjach (nowe zostały oznaczone pogrubioną czcionką):

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Smolec, Mirków, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce, Karpacz, Kamienna Góra, Oleśnica Śląska, Wołów, Bystrzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Bielany Wrocławskie, Strzelin, Chojnów,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok, Skwierzyna, Janczewo, Chynów,

źródło: Polkomtel

województwo mazowieckie: Warszawa, Żyrardów, Izabelin, Janki, Kuligów, Sochaczew, Otwock, Wólka Kosowska, Rembelszczyzna, Kadzidło, Sierpc, Pionki, Działki Suskowolskie, Wieliszew, Czosnów, Gołków, Emów, Białobrzegi, Mlądz (Otwock),

województwo podkarpackie: Lesko, Przeworsk, Strzyżów,

województwo podlaskie: Białystok, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Hryniewicze, Czarna Białostocka,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Dzierżążno, Puck, Władysławowo, Chwaszczyno, Debrzno, Miszewo, Kowale, Kępice, Luzino, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Ustka, Wejherowo,

województwo świętokrzyskie: Staszów, Dwikozy,

województwo opolskie: Krapkowice, Olesno, Paczków, Głubczyce, Gogolin,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, Bartoszyce, Biskupiec k. Iławy, Działdowo, Kętrzyn, Lidzbark k. Działdowa, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Morąg, Ostróda, Pasłęk, Reszel, Węgorzewo,

Co to jest 5G Ultra w Plusie?

5G Ultra to bynajmniej nie „prawdziwe 5G”, tj. 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz (sam Plus w aukcji wylicytował pasmo 3,4-3,5 GHz). Plus w tym przypadku wykorzystał technologię agregacji trzech częstotliwości – dwóch 5G (2600 i 2100 MHz) oraz jednego 4G (1800 MHz). Dzięki temu możliwe jest uzyskanie prędkości transmisji danych do 1 Gbit/s.

Aktualnie w zasięgu 5G Plusa jest ponad 20 mln mieszkańców Polski, w tym ponad 5 mln może korzystać z 5G Ultra.