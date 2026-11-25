Choć nie jest to najniższa cena w historii, to aktualnie jest to najniższa cena w renomowanych sklepach. To naprawdę atrakcyjna promocja na tablet iPad 11. generacji.

Tablet iPad 11. generacji 128 GB za 1799 złotych na Allegro

Oficjalny sklep Allegro sprzedaje tablet iPad 11. generacji ze 128 GB pamięci wewnętrznej za 1799 złotych. Przy ofercie widnieje Gwarancja najniższej ceny i faktycznie to najniższa cena w renomowanych sklepach.

Jedynym „haczykiem” jest to, że w cenie 1799 złotych dostępna jest wyłącznie niebieska wersja kolorystyczna. Na Pepperze można znaleźć informację, że za tyle dało się kupić też tablet w srebrnej obudowie, lecz sprzedano już wszystkie dostępne sztuki w tym kolorze.

W momencie publikacji niniejszego artykułu dostępnych jest jeszcze nieco ponad 50 niebieskich iPadów 11. generacji za 1799 złotych, lecz można spodziewać się, że szybko znajdą one właścicieli, dlatego nie warto zwlekać z zakupem.

Gdzie kupić? iPad 11. generacji 128 GB ok. 1799 zł Allegro Zawiera linki afiliacyjne.

Kiedyś iPad 11. generacji kosztował mniej

Jeszcze kilka miesięcy temu 1799 złotych było kwotą, od jakiej zaczynały się ceny iPada 11. generacji w Polsce i w przeszłości dało się go kupić kilkaset złotych taniej. 25 czerwca 2026 roku Apple podniosło jednak ceny tabletów i komputerów w Polsce i od tamtej pory regularna cena podstawowego iPada, zaprezentowanego w marcu 2025 roku, zaczyna się od 2199 złotych.

W związku z tym 1799 złotych w listopadzie 2026 roku jest atrakcyjną kwotą i jak najbardziej warto skorzystać z promocji, przygotowanej przez Allegro, jeśli dla kogoś iPad 11. generacji będzie wystarczający. Z uwagi na sytuację na rynku pamięci niewskazane jest mieć nadzieję, że będzie taniej. Szczególnie że nawet nowo otwarty salon iDream w Kielcach ma sprzedawać go drożej – w promocji…

Jeśli natomiast ktoś chciałby kupić lepszy tablet Apple, to na Amazon.pl dostępne są promocje na iPada Air i iPada Pro na Black Friday 2026. A skoro jesteśmy już w temacie Czarnego Piątku, to taniej kupicie też smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki z okazji BF 2026.