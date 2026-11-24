Już w najbliższy piątek, 27 listopada 2026 roku, otwarty zostanie nowy salon iDream. Z tej okazji będzie można kupić taniej smartfony i inne urządzenia z oferty Apple.

Otwarcie nowego salonu iDream w Kielcach. Będą promocje na iPhone’y, iPady, Apple Watche i MacBooki

27 listopada 2026 roku iDream, posiadający status Apple Premium Partner oraz Apple Premium Reseller, otworzy kolejny salon – w Kielcach. Z tej okazji przygotowano dla klientów promocje na sprzęt Apple. W obniżonych cenach będzie można kupić:

smartfony iPhone 18 Pro 256 GB za 5999 złotych, 512 GB za 6999 złotych, 1 TB za 8999 złotych, 2 TB za 11999 złotych, iPhone 17 256 GB za 3999 złotych, iPhone Air 256 GB za 3499 złotych, iPhone 15 128 GB za 2999 złotych,

tablety iPad 11. generacji 128 GB za 1899 złotych, iPad 11. generacji 256 GB za 2399 złotych, iPad Air 11″ Wi-Fi 128 GB za 3199 złotych, iPad Air 11″ Wi-Fi 256 GB za 3699 złotych, iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular 128 GB za 3999 złotych, iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular 256 GB za 4499 złotych, iPad Air 13″ Wi-Fi 256 GB za 4699 złotych,

komputery MacBook Neo 256 GB za 2899 złotych, MacBook Neo 512 GB za 3999 złotych, MacBook Air 13″ z Apple M5, 16 GB RAM, 1 TB SSD za 6299 złotych, MacBook Air 15″ z Apple M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD za 6299 złotych,

słuchawki AirPods Pro 3 za 849 złotych, AirPods 4 za 349 złotych,

smartwatche Apple Watch SE 3 40 mm (GPS) za 899 złotych, Apple Watch SE 3 44 mm (GPS) za 1099 złotych, Apple Watch SE 3 40 mm (GPS + Cellular) za 1199 złotych, Apple Watch SE 3 44 mm (GPS + Cellular) za 1399 złotych, Apple Watch Series 11 42 mm (GPS) za 1299 złotych, Apple Watch Series 11 46 mm (GPS) za 1499 złotych, Apple Watch Series 11 42 mm (GPS + Cellular) za 1799 złotych, Apple Watch Series 11 46 mm (GPS + Cellular) za 1999 złotych.



W przypadku każdego produktu ma obowiązywać limit sztuk (maksymalnie 40). Ponadto iDream deklaruje, że w nowo otwartym salonie iDream w Kielcach będzie dostępny iPhone Duo oraz iPhone 18 Pro Max w limitowanej liczbie sztuk.

Na klientów czekać mają też Gift Packi iDream o wartości do 200 złotych, upominki marki INIU przy zakupach za co najmniej 1000 złotych i 30% rabatu na akcesoria (etui, torby, szkła, ładowarki, kable, huby). Zaplanowano również pokaz wytrzymałości szkła ochronnego na stanowisku partnera – PanzerGlass.

To już drugi salon iDream w Kielcach

Do tej pory w Kielcach działał jeden salon iDream – w Galerii Echo przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (na poziomie 0). Drugi zostanie otwarty 27 listopada 2026 roku o godzinie 9:00 w Galerii Korona przy ulicy Warszawskiej 26.