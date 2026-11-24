Już w najbliższy piątek, 27 listopada 2026 roku, otwarty zostanie nowy salon iDream. Z tej okazji będzie można kupić taniej smartfony i inne urządzenia z oferty Apple.
Otwarcie nowego salonu iDream w Kielcach. Będą promocje na iPhone’y, iPady, Apple Watche i MacBooki
27 listopada 2026 roku iDream, posiadający status Apple Premium Partner oraz Apple Premium Reseller, otworzy kolejny salon – w Kielcach. Z tej okazji przygotowano dla klientów promocje na sprzęt Apple. W obniżonych cenach będzie można kupić:
- smartfony
- iPhone 18 Pro
- 256 GB za 5999 złotych,
- 512 GB za 6999 złotych,
- 1 TB za 8999 złotych,
- 2 TB za 11999 złotych,
- iPhone 17 256 GB za 3999 złotych,
- iPhone Air 256 GB za 3499 złotych,
- iPhone 15 128 GB za 2999 złotych,
- iPhone 18 Pro
- tablety
- iPad 11. generacji 128 GB za 1899 złotych,
- iPad 11. generacji 256 GB za 2399 złotych,
- iPad Air 11″ Wi-Fi 128 GB za 3199 złotych,
- iPad Air 11″ Wi-Fi 256 GB za 3699 złotych,
- iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular 128 GB za 3999 złotych,
- iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular 256 GB za 4499 złotych,
- iPad Air 13″ Wi-Fi 256 GB za 4699 złotych,
- komputery
- MacBook Neo 256 GB za 2899 złotych,
- MacBook Neo 512 GB za 3999 złotych,
- MacBook Air 13″ z Apple M5, 16 GB RAM, 1 TB SSD za 6299 złotych,
- MacBook Air 15″ z Apple M5, 16 GB RAM, 512 GB SSD za 6299 złotych,
- słuchawki
- AirPods Pro 3 za 849 złotych,
- AirPods 4 za 349 złotych,
- smartwatche
- Apple Watch SE 3 40 mm (GPS) za 899 złotych,
- Apple Watch SE 3 44 mm (GPS) za 1099 złotych,
- Apple Watch SE 3 40 mm (GPS + Cellular) za 1199 złotych,
- Apple Watch SE 3 44 mm (GPS + Cellular) za 1399 złotych,
- Apple Watch Series 11 42 mm (GPS) za 1299 złotych,
- Apple Watch Series 11 46 mm (GPS) za 1499 złotych,
- Apple Watch Series 11 42 mm (GPS + Cellular) za 1799 złotych,
- Apple Watch Series 11 46 mm (GPS + Cellular) za 1999 złotych.
W przypadku każdego produktu ma obowiązywać limit sztuk (maksymalnie 40). Ponadto iDream deklaruje, że w nowo otwartym salonie iDream w Kielcach będzie dostępny iPhone Duo oraz iPhone 18 Pro Max w limitowanej liczbie sztuk.
Na klientów czekać mają też Gift Packi iDream o wartości do 200 złotych, upominki marki INIU przy zakupach za co najmniej 1000 złotych i 30% rabatu na akcesoria (etui, torby, szkła, ładowarki, kable, huby). Zaplanowano również pokaz wytrzymałości szkła ochronnego na stanowisku partnera – PanzerGlass.
To już drugi salon iDream w Kielcach
Do tej pory w Kielcach działał jeden salon iDream – w Galerii Echo przy ulicy Świętokrzyskiej 20 (na poziomie 0). Drugi zostanie otwarty 27 listopada 2026 roku o godzinie 9:00 w Galerii Korona przy ulicy Warszawskiej 26.