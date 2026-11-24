Artykuł sponsorowany

Robot sprzątający ze stacją, która sama go opróżnia, za 799 złotych? Trzeba przyznać, że na papierze brzmi to bardzo dobrze. Też tak pomyślałem, kiedy zajrzałem do specyfikacji Tapo RV30 Max Plus Gen 2.

Co oferuje TP-Link Tapo RV30 Max Plus Gen 2?

Zajrzyjmy do specyfikacji razem. Pierwsza liczba, przy której aż chce się przetrzeć oczy, to maksymalnie 13000 Pa mocy ssania (szczególnie że poprzednia generacja miała 5300 Pa). Co ważne, moc ustawisz na jednym z 5 poziomów.

Silnik kręci się z prędkością 500 obrotów na sekundę – dla porównania to dwa razy więcej niż w silniku bolidu F1. Do tego dochodzi krótki kanał powietrzny, dzięki któremu brud zbierany jest o 63% skuteczniej. Podczas sprzątania wszystko ląduje w pojemniku o pojemności 300 ml (umieszczonym bezpośrednio w robocie), a powietrze przechodzi jeszcze przez filtr HEPA E11. Robot pilnuje nawet, czy pojemnik na kurz jest na swoim miejscu.

Sierść, dywany i kąty? Podejmuje wyzwanie

Zacznijmy od dywanów. Tapo sam wykrywa, że wjechał na dywan, i od razu podkręca moc ssania. Nie musisz niczego przełączać. A jeśli masz swoje zasady, w aplikacji wybierzesz jeden z 4 trybów. Do wyboru są opcje, w których robot może dywan omijać, przejeżdżać przez niego, tylko go odkurzać albo sprzątać normalnie.

Teraz coś dla właścicieli wszystkich futrzastych przyjaciół i osób z długimi włosami. Z pewnością znasz ten widok – szczotka owinięta kołtunem, który trzeba wydłubywać nożyczkami. Tutaj producent deklaruje, że ten problem odpada, bo główna szczotka ma ostrza, które tną włosy. Spokojnie, tylko włosy, nie włókna dywanu. Pocięte resztki robot oddaje potem do stacji dokującej.

TP-Link podaje, że w testach laboratoryjnych wyszło 100% zebranych włosów i 0% pozostawionych na szczotce. Z tych samych testów pochodzi wynik 100% zebranych większych zanieczyszczeń na twardych podłogach.

A co z hałasem? W trybie cichym to 52 dB, a w standardowym 55 dB. Nie powinien przesadnie przeszkadzać, kiedy pracujesz z domu, a i jest szansa, że kot nie ucieknie pod szafę na sam dźwięk uruchamiania robota.

Jest też mopowanie – i to w jednym przejeździe z odkurzaniem. Zbiornik na wodę ma 300 ml i da się go odłączyć, a przepływ wody jest regulowany elektronicznie w 3 poziomach. Robot ogarnia do 142 minut mopowania na powierzchni 100 m². Gdy podczas mopowania trafi na dywan, po prostu go objedzie i nie zamoczy. Do codziennego odświeżenia podłogi takie rozwiązanie powinno wystarczyć.

Kiedy ostatnio opróżniałeś odkurzacz?

Bo z Tapo RV30 Max Plus Gen 2 możesz o tym na długo zapomnieć. Robot po sprzątaniu wraca do stacji, a ta wysysa z niego kurz do worka o pojemności 3,3 l. Taki worek wystarcza nawet na 90 dni (w poprzedniej generacji było to 60 dni). Oczywiście dużo zależy od tego, ile kurzu i sierści zbiera się w Twoim domu.

Sama stacja jest mała i niska. Ma wymiary 28,5 x 17,5 x 22,85 cm, dzięki czemu można ją zmieścić nawet w małym mieszkanku czy kawalerce. Robot też jest kompaktowy: ma 33 cm średnicy i 10,05 cm wysokości. Dzięki temu ma szansę wjechać pod większość łóżek i szafek, czyli tam, gdzie kurz lubi chować się najbardziej. Według deklaracji producenta powinien też bez problemu pokonywać progi do 1,8 cm.

Za orientację w mieszkaniu odpowiada czujnik dToF LiDAR nowej generacji. Ma być o 70% dokładniejszy i wytrzymać do 2200 godzin pracy. Zwykły LiDAR wytrzymuje tylko 1000 godzin, czyli mówimy o 120% dłuższej żywotności. System ten odpowiada za szybkie mapowanie pomieszczeń, podział na strefy oraz poruszanie się w układzie siatki, by zminimalizować ryzyko pominięcia fragmentu podłogi. Na pokładzie nie zabrakło też czujników wykrywających schody i uskoki (co ma chronić przed upadkiem) oraz algorytmów ułatwiających wycofanie się ze zbyt ciasnych zakamarków.

Bateria ma pojemność 2600 mAh i w trybie cichym wystarcza – jak informuje producent – nawet na 170 minut pracy. Ładowanie z kolei trwa 4 godziny. W stanie czuwania sprzęt pobiera 1,8 W, a po 20 minutach przechodzi w tryb niskiego poboru mocy. Jeśli bateria padnie w połowie sprzątania, robot wróci do stacji się doładować, po czym dokończy robotę.

Z tym robotem nawet pogadasz

Sprzętem sterujesz w aplikacji Tapo, która daje naprawdę szerokie możliwości personalizacji. Na żywo podejrzysz, gdzie właśnie jest robot. Ustawisz harmonogram, wyślesz go tylko do kuchni po obiedzie albo zablokujesz strefę z miskami psa za pomocą wirtualnej ściany. Jest też niestandardowe czyszczenie szczelin. Do tego tryb Nie przeszkadzać oraz blokada przed dziećmi i zwierzętami, żeby nikt przypadkiem nie odpalił sprzątania w środku nocy.

Wolisz mówić niż klikać? Robot współpracuje z Google Home i Amazon Alexa, a do tego daje dostęp do Alexa+. Mówisz normalnie, jak do człowieka, bez wkuwania sztywnych komend.

W pudełku czeka robot z filtrem HEPA, boczną szczotką i nakładką mopującą, stacja dokująca z zamontowanym workiem 3,3 l, kabel zasilający oraz instrukcja. Cena? Wciąż 799 złotych. Na papierze argumentów przemawiających za tym modelem jest więc całkiem sporo. A jak jest w rzeczywistości? Sprawdzimy niebawem w naszym redakcyjnym teście.

Materiał powstał na zlecenie TP-Link