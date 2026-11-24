Za kilka miesięcy zadebiutuje iPhone 18e. Apple wprowadzi zmiany w jego wyglądzie, ale będzie to już sprawdzony pomysł.

iPhone 18e doczeka się widocznej zmiany

Dla najmniej wymagających użytkowników, a także dla wielu firm szukających smartfonów dla swoich pracowników, Apple ma propozycję w postaci iPhone’ów z literką „e” w nazwie. W 2025 roku poznaliśmy iPhone’a 16e, a w 2026 roku został pokazany iPhone 17e. Natomiast wiosną przyszłego roku powinnyśmy zobaczyć kolejną generację, czyli model iPhone 18e.

Dwie dotychczasowe generacje wyglądają prawie identycznie, ale kolejny smartfon ma przejść zmiany. Oczywiście nie należy nastawiać się na jakąkolwiek rewolucję – Apple po prostu wykona recykling starszych pomysłów. Mimo tego „Osiemnastkę z literką e” łatwo będzie odróżnić od starszych wersji.

Serwis Engadget, powołując się na widziane rendery CAD, wskazuje, że iPhone 18e będzie miał inną wyspę z tyłu obudowy. Zamiast wyjątkowego minimalistycznego podejścia z 16e i 17e, Apple zastosuje wystającą wyspę o wymiarach około 28 mm na 35 mm. Ma ona przypominać to, co możemy zobaczyć w najnowszym iPadzie Pro z układem Apple M5.

iPad Pro M5 | źródło: Apple

Niestety, w tym przypadku wprowadzenie większej wyspy nie oznacza dodatkowego „oczka” z tyłu obudowy. Nie pojawi się także skaner LiDAR. Klienci nadal będą musieli zaakceptować jeden aparat, a na wyspie obok niego znajdzie się lampa błyskowa LED i mikrofon.

Wypada odnotować, że wcześniej mogliśmy usłyszeć, że najtańszy iPhone wciąż będzie dostawał bęcki od taniego Androida. Otóż jego specyfikacja w pewnych kwestiach nadal będzie wyraźnie odstawać od konkurencji. Przykładowo maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu ma wynosić zaledwie 60 Hz.

Jak zmieni się iPhone 18 i iPhone Air 2?

Serwis Engadget natrafił także na pliki CAD odnoszące się do iPhone’a 18 i następcy iPhone’a Air. Zwykła Osiemnastka ma zachować bardzo podobną konstrukcję, ale Apple ma wprowadzić większy moduł aparatu – 3,8 mm względem 3,45 mm w iPhonie 17. Niektórzy spekulują, że jest to zapowiedź zamontowania lepszych aparatów.

Natomiast iPhone Air 2 ma być wyposażony w dwa tylne aparaty, co sugerowały już wcześniejsze informacje. Smartfon nadal będzie naprawdę szczupły (5,6 mm grubości), ale bez uwzględnienia wyspy i wystającego aparatu. Co więcej, moduł aparatu urośnie i będzie miał 3,8 mm.

iPhone Air – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Podobno dynamiczna wyspa w iPhonie 18 i nowej generacji modelu Air pozostanie bez zmian. Wspominam o tym, bowiem iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogą pochwalić się nieco mniejszym otworem względem swoich poprzedników.

Premiery iPhone’a 18e, iPhone’a 18 i iPhone’a Air 2 należy oczekiwać w okolicach wiosny 2027 roku.